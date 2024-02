Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

9 февраля – памятная дата в военной истории России. В 1904 году в этот день состоялся легендарный бой у Чемульпо, в котором русский бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» сразились с целой эскадрой японских кораблей.

«Варяг» и «Кореец» прибыли в корейский город Чемульпо (ныне Инчхон) с дипломатической миссией в январе 1904 года, когда отношения Российской и Японской империй уже были накалены до предела. Контроль корейских телеграфных станций позволил японцам скрыть информацию о разрыве дипломатических отношений с Россией, случившимся 6 февраля. 9 февраля японцы без объявления войны атаковали российские корабли на внешнем рейде Порт-Артура, а бухта Чемульпо была заблокирована эскадрой из двух броненосных крейсеров, четырех бронепалубных и восьми миноносцев, также был успешно высажен десант.

К тому моменту в бухте, кроме русских кораблей, находились британский, итальянский и французский крейсеры, а также американская канонерская лодка. Именно от англичан капитан 1-го ранга Всеволод Руднев, командующий русскими силами, и узнал о начале войны. Вскоре он получил японский ультиматум – до 12:00 сразиться на внешнем рейде или быть атакованными в порту. По результатам совещания иностранных командующих, куда американцы не явились, японской стороне был выдвинут протест, однако он опоздал и был доставлен за несколько минут до начала боя. Русские уже покидали бухту, сопровождаемые приветственными криками моряков нейтральных держав и играющими с их кораблей национальными гимнами.

Справедливости ради, в бою принимала участие не вся японская эскадра, пять миноносцев грузились водой и углём или патрулировали. Но даже в этой ситуации общий вес японского залпа был выше русского почти в четыре раза. Да что там говорить, один только флагман вражеской эскадры – броненосный крейсер «Асама» – по этому параметру более чем вдвое превосходил «Варяг» и был более чем на 3000 тонн крупнее по водоизмещению. Шансов на успешный прорыв не было, и все это понимали.

Бой начался в 12:20 с пристрелочного выстрела «Асамы» с расстояния 7000 метров. «Варяг» стал отвечать через две минуты. Ещё через 12 минут дал лева руля, чтобы дать возможность стрелять бортовым орудиям. К 12:35 русские развили наиболее интенсивный огонь, но тут же поучили попадание в передний мостик и потеряли дальномер, в результате чего упала точность стрельбы и начался пожар в штурманской рубке. К тому моменту от попадания 203-мм снаряда (русские имели максимум 152-мм) горела корма. В 12:40 «Варяг» вынужден был начать циркуляцию и отступление, соответственно открылся бортом и получил сразу пять-шесть попаданий 152-мм снарядами и одно 203-мм с расстояния 4800 метров. В 12:45 было зафиксировано последнее попадание – 203-мм в корму.

В ходе сражения огонь противника был сосредоточен на «Варяге», где в итоге, кроме прочих повреждений, был разбит дальномер и пришли в негодность более половины всех крупных орудий, так как их конструкция не предполагала никакой защиты, даже броневыми листами. Около 1/6 корабля выгорело. Больше 30 членов команды погибли, включая мичмана графа Алексея Нирода. Всеволод Руднев был контужен и ранен в голову, ранения так же получили ещё около 70 человек. На «Корейце» потерь не было. Не было их и на японских кораблях, хотя в рапорте Руднева значились попадания по двум крейсерам и уничтожение одного миноносца. Задокументированные последующие действия японской эскадры подтверждают отсутствие серьёзных повреждений.

Активный бой длился всего лишь около получаса. После русские вынуждены были отступить обратно в порт, а японцы прекратили преследование опасаясь случайных инцидентов с представителями нейтральных стран. В тот же день русским командованием было принято решение затопить «Варяг» и взорвать «Корейца». При условии, что моряки этих кораблей больше не вступят в войну, японская сторона дала разрешение на эвакуацию экипажей на нейтральных кораблях. Участники боя возвращались в Санкт-Петербург с опасениями, что их будут судить, однако их встретили, как героев.

Беспрецедентный случай в истории российского флота – все участники сражения без исключения были приставлены к наградам: офицеры получили орден Святого Георгия 4-й степени, матросы – знаки отличия Военного ордена 4-й степени. Все участники были награждены специально учреждённой медалью «За бой „Варяга“ и „Корейца“». Весь личный состав был приглашён на обед к императору Николаю II, после чего им были отданы специально изготовленные по этому поводу столовые приборы, а также подарены именные часы. Более того, в 1954 году, к 50-летию неравного боя, все оставшиеся в живых его участники были награждены правительством СССР медалями «За отвагу».

Подвиг «Варяга» прогремел на весь мир. Знаменитая песня «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“» была написана австрийским поэтом Рудольфом Грейнцем и уже позже переведена на русский. Героизм русских воинов признали даже их противники. В 1907 году император Мицухито наградил Всеволода Руднева орденом Восходящего солнца II степени. «Варяг» был поднят со дна японцами летом 1905 года, отремонтирован и включён в состав флота в качестве учебного корабля под названием «Соя», однако по личному распоряжению императора на корме было оставлено название «Варяг». Все новобранцы извещались о том, что они будут обучаться на русском корабле, который отказался сдаться в плен и принял бой с целой эскадрой.

После окончания Первой мировой войны и заключения мира с Японией, крейсер «Соя» был выкуплен русской стороной и переименован обратно в «Варяг». Хотя данный бронепалубный крейсер был не первым в истории российского флота, кто носил такое имя, но все последующие корабли назывались так уже в честь него.

Слава русскому оружию и боевому духу, которые даже поражения принимают с достоинством и честью.

