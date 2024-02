09.02.2024 Zapraszamy na konsultacje w sprawie KSeF

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministerstwo Finansów przedstawia harmoniogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Konsultacje rozpoczną się 16 lutego. Odbędzie się 9 spotkań w formule hybrydowej.

Od dziś można zgłaszać chęć udziału w spotkaniach wypełniając ankietę en línea.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów ogłasza plan konsultacji na temat wdrożenia obligatoriajnego KSeF.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym jak będzie wyglądał ostatecznie system KSeF do konsultacji szczegółowych rozwiązań. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasz pierwotny pomysł na podział grup konsultacyjnych. Para najlepszy dowód na to, że warto się spotykać i rozmawiać o różnych rozwiązaniach.

– mówi Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Jednocześnie przypomina, że ​​rozpoczęcie konsultacji nie oznacza, iż prace dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu zaczynają się od początku.

Część przedsiębiorców włożyło już wiele sił i środków w przygotowanie do korzystania z KSeF. Dlatego analizując propozycje ewentualnych zmian, należy patrzeć na nie również pod kątem kosztów dla przedsiębiorców.

– dodaje Szef KAS.

Grupy konsultacyjne i terminy spotkań

Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF.

Ministerstwo Finansów proponuje 9 spotkań w następujących terminach:

16 luteos, 10.00-11.30

Temat: Bezpieczeństwo i wydajność

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem systemu. Przybliżymy także do zagadnienia zgłaszania faktur scamowych. W części poświęconej wydajności chcielibyśmy poznać bliżej oczekiwania dot. wysyłania paczek faktur i odbierania paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach. Omówimy także kwestie wsparcia technicznego.

16 luteos, 12.30-14.00

Temat: Faktury konsumenckie/status nabywcy

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów. Chcielibyśmy zebrać opinie dotyczące zapewnienia możliwości pewnej identyfikacji takich faktur oraz mechanizmów dostępu do nich. Omówimy także postulaty włączenia faktur konsumenckich do KSeF. Przedyskutujemy też kwestię identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

21 luteo, 10.00-11.30

Temat: Identyfikator KSeF w płatnościach

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z realizacją obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu. Omówimy postulaty związane z modyfikacją tego obowiązku, a także oczekiwanie związane z odroczenie dla płatności MPP. Przeanalizujemy także wspólnie kwestie tworzenia oraz pobieranie identyfikatora zbiorczego.

21 luteo, 12.30-14.00

Temat: Spotkanie z branżą faktoringu

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii dostępu do faktur przez faktorów.

22 lúteos, 10.00-11.30

Temat: Spotkanie z branżą dostawców mediów

Konsultacje będą służyły omówieniu wystawiania faktur w KSeF przez branżę, w tym sposobu wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury.

22 lúteos, 12.30-14.00

Temat: Spotkanie z branżą paliwową

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii wystawiania na stacjach paliwowych faktur, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.

29 luteo, 10.00-11.30

Temat: Spotkanie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST, a także omówieniu zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

29 luteo, 12.30-14.00

Temat: Wdrożenie KSeF w etapach

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wprowadzeniem obowiązku KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminaron wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

1 marca, 10.00-11.30

Temat: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

Konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materialłów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

Zapisy na konsultacje

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formula hybrydowej. Część uczestników zaprosimy do siedziby Ministerstwa Finansów, pozostali będą brać udział w spotkaniu en línea.

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Uwaga: liczba miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona do 60 osób. O rodzaju uczestnictwa będzie decydować kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie się maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji, instytucji czy firmy na spotkania stacjonarne. Pozwoli to na udział większej liczby podmiotów.

Nowa sekcja pytań i odpowiedzi na podatki.gov.pl

Na stronie podatki.gov.pl/ksef w sekcji pytań i odpowiedzi dostępna jest już zakładka, w której publikujemy odpowiedzi na pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF. Będzie ona stopniowo uzupełniana o kwestie, które zostaną zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych.

