Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

6-7 luteo 2024 r. Ministro de finanzas Andrzej Domański uczestniczył en el Foro Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego en Luksemburgu.

El Ministro Andrzej Domański zaapelował o większą solidarność Europy w zakresie obronności.

Na zaproszenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), ministro financiero Andrzej Domański wziął udział jako panelista w diskusji “Una agenda política europea para desafíos inevitables”. Wspólnie z ministrem finansów Belgi, Vincentem Van Peteghem, Komisarz EU, Mairead McGuinness oraz Dyrektorem Europejskiego Mechanizmu Stabilności, Pierre Gramegna diskutowano na temat wyzwań stojących przed europejskimi gospodarkami.

El ministro Andrzej Domański przedstawił sytuację gospodarczą Polski, jak również wskazał nasze priorytety inwestycyjne – edukację, transformację energetyczną oraz sektor obronny. W tym ostatnim aspekcie zaapelował o solidarność europejską.

Zagrożenie płynące ze Wschodu rośnie i Europa musi być na nie gotowa. Polska wydaje na obronność 4,1% PKB, znacznie ponad średnią UE. Dziś potrzebujemy więcej europejskiej solidarności i poważnych inwestycji w przemysł obronny

– el ministro del poder, Andrzej Domański.

Foro było także okazją do odbycia wielu spotkań. Polska delegacja z udziałem ministra finansów oraz wiceministra finansów Pawła Karbownika spotkała się z ministrem finansów Luksemburga Gilles Roth. Omówiono najważniejsze kwestie z agendy europejskiej, w tym potrzebę solidarności we wsparciu Ukrainy i kwestie wydatków na obronność.

El ministro Andrzej Domański destacó się również z Nadią Calviño, ahora mianowaną prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozmowy dotyczyły bliższej współpracy w zakresie finansowania transformacji energetycznej i modernizacji polskiej gospodarki.

W ramach spotkania z Dyrektor Zarządzającą Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, wchodzącym w skład Grupy EBI, Marjut Falkstedt, delegacja omówiła główne obszary jego aktywności w naszym kraju. Rozmowy skupiły się na konkretnym wsparciu firm i potencjale rozwoju rynku venture capital w Polsce. Zgodzono się, że istnieje spory potencjał do zwiększenia aktywności EBI w Polsce.

