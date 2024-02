Цифровая среда в школе: какие проблемы и варианты решений выявил опрос ВШЭ среди учителей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –



Цифровая среда становится неотъемлемой частью образовательного процесса. В период пандемии был накоплен огромный опыт использования ИКТ не только непосредственно для учебы, но и для организации учебных процессов, а также для выстраивания коммуникации с учащимися и их родителями. Однако ряд проблем, связанных с использованием цифровых устройств и сервисов в образовании, остаются актуальными и сегодня.

С целью оценить распространенность этих проблем НИУ ВШЭ совместно с компанией «Сферум» провели масштабный опрос учителей об использовании цифровых технологий в их работе.

Проблемы, связанные с цифровой средой в школе



С одной стороны, сейчас учителя очень сильно продвинулись в цифровой грамотности. Так, 95% опрошенных педагогов ежедневно используют в учебном процессе компьютеры; почти треть ― интерактивные доски. В то же время системы видеоконференцсвязи, популярные во время дистанционной учебы, сейчас не так востребоаны: почти две трети учителей используют их не чаще нескольких раз в месяц (см. рис. 1).

Я пришел работать в школу прямо перед пандемией, и там, хочешь не хочешь, приходилось это использовать, ― рассказывает один из опрошенных учителей физики. ― В Skype приходилось проводить со старшими классами по четыре часа, а иногда и больше, так как им предстояло сдавать ЕГЭ по физике, и надо было их как-то готовить. Естественно, это был единственный доступный метод. На законных основаниях мы их не имели права собирать в школе, поэтому и использовали Skype, Discord, Zoom.

Рис. 1. Как часто учителя используют цифровые устройства (%)

Но при этом по-прежнему остается актуальной проблема эффективного использования электронных сервисов и девайсов (см. рис. 2) Большинство педагогов ― почти 62% ― ежедневно используют цифровые устройства и сервисы для поиска заданий для уроков; 35% учителей регулярно готовят презентации для уроков с использованием ИКТ.

Однако для решения более сложных задач, требующих высокого уровня цифровой грамотности, педагоги прибегают к помощи ИКТ не так часто. К примеру, почти 29% опрошенных педагогов практически не пользуются онлайн-платформами для создания домашних заданий ― при том, что такие сервисы позволяют существенно экономить время как на подборе материала, так и на проверке решений учащихся. Не доверяют учителя цифровым платформам и при проведении контрольных и проверочных работ. Кроме того, 32% педагогов отказались и от использования электронных учебников.





Рис. 2.Для каких целей используются цифровые устройства и сервисы (%)

Сложности цифровой коммуникации

Обратная сторона проблем цифровой среды в школе ― это сложности в онлайн-коммуникации. Несмотря на то, что современные средства связи и мессенджеры позволяют оперативно связаться со всеми участниками образовательного процесса, здесь нередко возникают проблемы:

― 31% учителей часто сталкиваются с ситуациями недопонимания при общении с родителями посредством цифровых устройств;

― 17% учителей отметили, что им сложно разобраться с технологией даже после получения объяснений (например, после обращения в техническую поддержку);

― 30% учителей считают, что новые технологии не рассчитаны на использование людьми без специальных технических или IT-знаний и навыков.

Хотя масштабы подобных проблем сами по себе могут быть невелики, но их накопление способно спровоцировать усиление стресса и ощущение дискомфорта при использовании ИКТ. А это еще один шаг к профессиональному выгоранию педагогов.



Риски использования цифровой среды в школе



● человек часто отвлекается во время работы за компьютером (проявляется у 11% опрошенных учителей);

● во время работы за компьютером быстро возникает ощущение усталости (24%);

● нежелание использовать цифровые устройства в личное свободное время (41%);

● неприятные ощущения, болезненность во время продолжительной работы за компьютером (49%). Таким образом, существенная доля опрошенных педагогов отмечает риски технологического выгорания, связанные с активным внедрением цифровой среды в учебный процесс. При этом с методами эффективного использования цифровой среды, способствующими снижению такого стресса, знакомы лишь некоторые учителя.

Способы решения проблем

Конечно, самый эффективный способ борьбы с таким стрессом ― психологическая поддержка и разгрузка учителей. Тем не менее и цифровые сервисы могут внести свою лепту ― путем сокращения рабочей нагрузки педагогов.

Так, 13% опрошенных учителей считают, что грамотное использование цифровых технологий позволяет значительно снизить нагрузку. Например, использование цифровых платформ для домашних заданий и проведения проверочных может сэкономить время на их проверке, а также позволяет получить детальную статистику по успехам как всего класса, так и отдельных учеников. А это, в свою очередь, дает возможность индивидуализировать учебный процесс и сделать его более эффективным.

Тайм-менеджмент! Это слово, ставшее в последнее время знаменитым, позволяет успевать всё, отсеивать неважное, зерна от плевел отделять, ― рассказывает одна из опрошенных учительниц начальных классов. ― И если научиться этому, то технологии будут нам только в помощь. Иначе уже и нельзя ― в школах сейчас учатся «цифровые» дети, они совершенно по-другому видят мир, и поэтому мы должны идти с ними в ногу.

Больше половины опрошенных педагогов ― 56% ― активно используют мессенджеры для информирования родителей не только об оценках их детей, но и обо всех аспектах школьной жизни. Почти четверть учителей отмечают, что цифровые технологии позволяют им успешно вовлекать родителей в образовательный процесс детей, и такая коммуникация способствует налаживанию правильного взаимодействия между учителями, родителями и учениками.

Благодаря этому формату очень многие горизонты общения с родителями стали возможными, ― делится опытом еще одна из опрошенных учительниц начальных классов. ― Когда ты не используешь свои личные ресурсы, ты общаешься с родителями как законный представитель школы, прозрачно для администрации. Это очень правильная вещь даже для защиты учителя в конфликтных ситуациях, которые иногда возникают в процессе общения с родителями.

Педагоги отмечают, что для грамотной коммуникации важно заранее выстроить границы взаимодействия и разделять рабочее время и личную жизнь. Так, одни преподаватели предпочитают использовать для интернет-общения исключительно корпоративную почту, другие создают отдельные рабочие аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. Это позволяет лучше сохранить баланс и также уберегает от выгорания.

Прежде чем делиться своими контактами ― WhatsApp, мобильным телефоном, ― надо обозначать свое рабочее врем, и говорить, что позже этого времени я не отвечаю, поставить перед фактом, ― считает один из учителей истории. ― Да, классные руководители, наверное, должны поступать иначе, бывают разные экстренные случаи, но обычный учитель-предметник не должен круглосуточно быть на связи. Что касается электронных средств, не надо сильно увлекаться всеми программами и пытаться сделать из урока развлечение. Дети могут этим перенасытиться, и потом им будет неинтересно. Нужно дозировать, то есть не надо каждый день делать онлайн-тесты, смотреть разные видео. Классические формы работы тоже важны, и этим они тоже могут нравиться.

Еще 35% опрошенных педагогов согласились, что цифровые технологии позволяют им лучше организовать повседневную жизнь, в частности, за счет переноса рутинных действий на «технологический аутсорс».Таким образом, оперативная коммуникация наряду с эффективным распределением рабочего времени позволяет наладить баланс между работой и личной жизнью, что помогает существенно снизить риски выгорания.





