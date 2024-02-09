Ученые Вышки вошли в Научный совет Альянса в сфере ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Альянс в сфере искусственного интеллекта создал Научный совет, в который вошли ведущие представители российской науки в области искусственного интеллекта. Высшая школа экономики представлена в совете четырьмя учеными.

Как отмечается в сообщении Альянса в сфере искусственного интеллекта, в совет отбирались научные руководители, ученики которых публиковались на ведущих мировых научных конференциях в области ИИ. Важным критерием также было участие в образовательной деятельности и общественно значимых инициативах по развитию науки и технологий искусственного интеллекта.

В первый состав Научного совета вошли четыре представителя НИУ ВШЭ:

Алексей Наумов, доктор физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Автор более 40 статей по темам: теория вероятностей в пространствах высокой размеренности, статистика, машинное обучение, обучение с подкреплением.

Александр Гасников, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, ректор Университета Иннополис, главный научный сотрудник Центра прикладного ИИ Сколтеха. Автор семи книг, в том числе основной в России монографии по математическому моделированию транспортных потоков.

Алексей Шпильман, кандидат технических наук, заведующий Центром анализа данных и машинного обучения НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, академический руководитель образовательной программы «Машинное обучение и анализ данных» НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, руководитель Центра искусственного интеллекта ассоциации «Цифровые технологии в промышленности», профессор Университета ИТМО. Автор более 40 научных статей по ИИ, в том числе на конференции A*. Победитель и призер 15 международных соревнований по машинному обучению. Лауреат премии имени Ильи Сегаловича в области исследований искусственного интеллекта в номинации «Научные руководители».

Антон Конушин, кандидат физико-математических наук, доцент департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, научный руководитель образовательной программы «Прикладная математика и информатика», программный директор фонда «Интеллект», содействующего развитию исследований в области ИИ в МГУ, доцент факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова. Автор более 130 статей по темам: компьютерное зрение, распознавание образов и анализ изображений, системы видеонаблюдения, фотограмметрия, трехмерная реконструкция, применение компьютерного зрения в биологии и психологии.

Председателем Научного совета стал Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса», член Наблюдательного совета альянса.