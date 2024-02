Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет ведущие технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний альянса на глобальном технологическом рынке. Среди участников ассоциации — «Яндекс», Сбер, «Газпром нефть», VK, «Самолет», «Уралхим», «Русагро», «Сибур», «Северсталь», Российский фонд прямых инвестиций и другие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

