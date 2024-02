«Рост заработной платы — это задача, на которую должны работать все министерства нашей страны»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Детальная проработка мер социальной политики, изучение их комплексного воздействия на разные аспекты жизни семей и общества позволяют повысить ее эффективность и улучшить благосостояние семей, повлиять на их репродуктивные планы. Проректор НИУ ВШЭ, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова приняла участие в дискуссии по соцполитике на форуме «Россия».

Пленарная сессия «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства» проходящей на ВДНХ выставки-форума «Россия» была посвящена обсуждению результатов и достижений в сфере поддержки семей с детьми.

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что за 20 лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в 10 раз. Она сообщила: в 2023 году федеральная поддержка в рамках детского бюджета составила 2,8 трлн рублей, а в 2024 году она увеличится до 2,9 трлн рублей. Татьяна Голикова отметила, что в 2023 году единое пособие в РФ получили родители почти 11 млн детей и около 400 тыс. беременных женщин. Российские семьи получили 13,8 млн сертификатов на материнский капитал, из них около 900 тыс. — в прошлом году.

Ольга Баталина, фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости

Ведущая экспертной панели «Поддержка семей, материнства и детства на региональном уровне» Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты России, передала слово проректору НИУ ВШЭ, директору Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой. «Она один из наших любимых экспертов, который нас направляет, корректирует, предлагает новые идеи, подкрепляет научной базой», — сказала Ольга Баталина.

Лилия Овчарова, фото: Высшая школа экономики

Лилия Овчарова отметила важность доказательной социальной политики, позволяющей разработать комплекс эффективных мер, положительно влияющих на благосостояние и развитие семей с детьми. Она отметила, что ей часто задают вопрос о том, какова результативность и эффективность мер поддержки семей с детьми с точки зрения влияния на рождаемость. Коллеги по цеху говорят, что они «читали, что из трех демографических процессов, к которым относятся рождаемость, смертность и миграция, именно рождаемость медленнее и меньше всего откликается на меры поддержки», рассказала Лилия Овчарова.

Отвечая на этот вопрос, она сообщила о результатах социальной политики за последние годы. Например, заработная плата работников организаций повысилась за последние 6 лет на 22% при не самых благоприятных внешних условиях (пандемия и экономические санкции). Одновременно наблюдалось и значительное снижение бедности среди семей с детьми: в 2015–2023 годах ее уровень снизился почти вдвое, с 23,6 до 11,9%.

Проректор Вышки отметила: авторитетные международные эксперты называют Россию страной, осуществляющей масштабные меры поддержки семьи. НИУ ВШЭ ведет регулярный мониторинг эффективности инвестиций в семейную политику. Одним из его инструментов Лилия Овчарова назвала проводимое Росстатом на протяжении 10 лет по единой методологии обследование репродуктивного поведения населения. Оно позволяет оценить динамику влияния мер социальной политики на решения семей о рождении детей на протяжении этого периода.

Обследование показало: за последние годы на 9 процентных пунктов, с 16 до 25%, выросла доля женщин, сообщивших, что меры поддержки помогли им принять решение о рождении ребенка, которое они откладывали. Одновременно почти вдвое, с 6,4 до 12,7%, выросла доля женщин, у которых появились дети, чье рождение они не могли себе позволить без мер поддержки.

«Это очень дорогие цифры, надо аплодировать тем, кто разработал эти меры, и тем, кто их реализовал», — сказала Лилия Овчарова.

Семьи с детьми благодарят за эти меры, но потенциал поддержки за счет социальных выплат практически исчерпан, подчеркнула она. Сейчас люди надеются, что их заработки позволят прокормить и развивать своих детей. «Поэтому рост заработной платы — это задача, на которую должны работать все министерства нашей страны», — сказала она.

Первой мерой в данном направлении она назвала повышение минимальной зарплаты до полутора прожиточных минимумов. «Тогда молодая семья с минимальной заработной платой сможет обеспечить минимальный уровень потребления ребенка», — обосновала свои расчеты проректор НИУ ВШЭ.

Второй мерой Лилия Овчарова считает выравнивание региональных различий в зарплате врачей и учителей и других работников бюджетной сферы. В свое время государство ориентировало территории на достижение средней заработной платы по региону, но сегодня, по ее мнению, следует сделать следующий шаг. «Как экономист скажу, что нет убедительных экономических оснований, оправдывающих специально поддерживаемые на государственном уровне различия в заработной плате врачей, работающих в Твери и в Москве», — подчеркнула она.

Другим важным направлением Лилия Овчарова назвала меры по улучшению жилищных условий. Ипотечные программы сыграли важную роль в решении проблем многих семей, но сейчас они на пределе максимума по охвату семей с детьми. «Следующий шаг — субсидируемое арендное жилье. Хотелось бы, чтобы мы вместе с законодательной и исполнительной властью двинулись в эту сторону», — отметила она.

Еще одним важным элементом дружественной для семей социальной политики эксперт назвала помощь многодетным семьям. Встречи с семьями и с НКО, занятыми решением проблем в социальном секторе, показали, что многие многодетные матери опасаются, что их зарплата даже вместе с государственными пособиями не позволит им дать достойное образование детям в условиях развития его платных сегментов. «Поэтому дети из многодетных семей должны получить право на грант, который им позволит получить образование по платным программам. Это недорого, мы рассчитали, что это будет стоить 9 млрд в год. Но мы тратим больше средств на программы с меньшим эффектом», — отметила проректор НИУ ВШЭ.

«Мы смотрим в будущее. Могу сказать как специалист, занимающийся межстрановыми сравнениями, что рост на 6 и 9 процентных пунктов доли женщин, чьи репродуктивные намерения реализовались благодаря мерам поддержки, — это лучший страновой результат», — подытожила Лилия Овчарова.

В работе экспертной панели также участвовали председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова, министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, министр труда и социальной защиты Республики Марий Эл Марина Островская и председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

В работе пленарной сессии приняли участие министр труда и социальной защиты Антон Котяков, губернаторы ряда регионов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

