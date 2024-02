Преподаватели ГУУ получили государственные награды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

5 февраля 2024 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность два профессора Государственного университета управления были удостоены государственных наград.

Ордена Почета удостоен заведующий кафедрой экономической политики и экономических измерений, профессор, академик РАН Сергей Глазьев. Сергей Юрьевич с 1989 года работает в ГУУ, является автором более 500 научных работ, в том числе 20 монографий. Его исследования в области государственного управления и экономики пользуются большим авторитетом у специалистов.

Орденом Дружбы отмечен заведующий кафедрой «Институциональная экономика», профессор, член-корреспондент РАН Георгий Клейнер. Георгий Борисович с 90-х годов работает в ГУУ, с 2007 года руководит кафедрой. В течение последних 15 лет занимает одно из первых мест в рейтинге цитируемости российских экономистов по версии РИНЦ, является автором более 850 научных работ, в том числе более 60 монографий. Именно Георгий Клейнер разработал теорию экономических систем, ставшую основой теории системной экономики, и стал создателем школы современного системного анализа реального сектора отечественной экономики.

Награждение Сергея Глазьева и Георгия Клейнера государственными наградами является признанием их значительных заслуг в развитии науки и образования. Это свидетельствует о высоком авторитете ГУУ как ведущего вуза страны.

Поздравляем профессоров с заслуженной наградой!

