Политех и «ОДК-Климов» укрепляют сотрудничество

7 февраля, в рамках сотрудничества Политехнического университета и АО «ОДК-Климов», 16 сотрудников предприятия начали обучение по кастомизированной программе профессиональной переподготовки «Управление качеством». Центр развития дополнительного образования СПбПУ разработал для сотрудников АО «ОДК-Климов» программу обучения, учитывающую специфику деятельности предприятия. Программа реализуется в очно-заочном формате с практическими занятиями в учебном центре предприятия.

Одним из главных преимуществ обучения по программе “Управление качеством” является то, что она основана на современных стандартах, поэтому специалисты, прошедшие обучение, будут владеть актуальными знаниями и методиками, которые могут быть применены непосредственно на практике , — комментирует Дмитрий Тихонов, проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ.

Преподаватели программы — доцент Высшей школы сервиса и торговли СПбПУ Борис Лямин, доцент СПбГУПТД, заместитель директора по качеству ООО «ПЕТРО-ВЕСТ-5» Дмитрий Саморуков и заведующая кафедрой «Экономическая безопасность и противодействие коррупции» Марина Кобышева. Обучение по программе позволит специалистам развить навыки и компетенции, необходимые для эффективного контроля и управления качеством продукции или услуг. Это особенно актуально в сфере производства, где недостатки качества могут привести к оттоку клиентов, ухудшению репутации компании и финансовым потерям. В рамках обучения слушатели изучат модули, касающиеся качества и конкурентоспособности продукции, производственного менеджмента, методологии качества, требований антикоррупционного законодательства РФ и многие другие.

Сегодня управление качеством тесно переплетается со всеми видами деятельности организации. Ведущая роль в этом процессе принадлежит персоналу предприятия, его интеллектуальному потенциалу, творческой энергии. Уровень качества выпускаемой продукции напрямую зависят от квалификации, профессионализма всех сотрудников , — отметила ведущий специалист Центра развития дополнительного образования СПбПУ Татьяна Ускова.

В рамках сотрудничества Политехнического университета и «ОДК-Климов», с 2017 года более 100 сотрудников предприятия прошли обучение по программам профессиональной переподготовки в области менеджмента проектов, управления качеством и технологий проектирования производства авиационных двигателей.

Обучение по дополнительной профессиональной программе наших сотрудников обусловлено тем, что управление системой менеджмента качества является неотъемлемой частью комплексного управления предприятий авиастроительной отрасли. Системное управление менеджментом позволяет обеспечивать высокое качество выпуска продукции и оказания услуг в производстве и обслуживании авиационной техники , — поделилась директор учебного центра АО «ОДК-Климов» Людмила Стругова.

