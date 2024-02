Первые шаги в науке вместе с Политехом

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 февраля состоялся региональный конкурс проектных и научно-исследовательских работ школьников 5-7 классов «Интеллект будущего. Мои первые шаги в науке», организованный инженерно-технологической школой № 777. Для оценки работ учащихся пригласили экспертов Политехнического университета.

Конкурс проводится с целью поддержки и развития творческого исследовательского потенциала обучающихся города Санкт-Петербурга и других регионов России, привлечения их к активной проектной и научно-исследовательской деятельности. Мероприятие проводится уже в пятый раз и в этом году на конкурс подали около трёхсот заявок. Из них допущены к участию 230 работ, среди которых — 140 работ для защиты в очном формате, а девяносто — в режиме онлайн. Участники конкурса представили 36 организаций консорциума по развитию школьного инженерного образования из Белоруссии и 15 регионов России: Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Кемерово, Калининграда, Новосибирска, Липецка, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, Перми, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Саха (Якутия).

Все дети талантливы! И задача учителя — увидеть, поддержать и направить талант ребёнка в правильное русло. Именно поэтому проектная и научно-исследовательская деятельность школьников занимает важное место в образовательном процессе нашей школы , — отметила в своём приветствии директор школы № 777 Вера Князева.

Основными направлениями конкурса исследовательских и проектных работ стали:

информатика и робототехника;

математические науки;

культурология;

экология и география;

физические науки;

биологические науки;

лингвистика;

русский язык;

литературоведение;

общественные науки;

химические науки;

социальные науки;

краеведение.

Работы ребят оценивали 70 представителей колледжей и вузов, среди которых было семь представителей Политеха.

Секцию «Лингвистика» представляли сотрудники Гуманитарного института: доцент кафедры иностранных языков Майя Бернавская, специалист лаборатории цифровой лингвистики ВШЛиП Елена Крупнова, а также магистрантка ВШЛиП Анна Шакарикова. В работе секции «Математические науки» принял участие педагог дополнительного образования Центра по работе с абитуриентами Алексей Персидский. Студентки Инженерно-строительного института Елизавета Алабужина и Елизавета Беляева вошли в состав жюри секции «Биологические науки». Секцию «Общественные науки» представляла педагог дополнительного образования Центра по работе с абитуриентами Дарья Дробинцева.

Ярким событием стало открытие в школе выставки, посвященной 125-летию Политехнического университета. Вера Князева подчеркнула огромную роль Политеха в формировании инженерных компетенций учеников школы.

Дружественная связь между Политехом и школой позволяет выращивать талантливых и всесторонне развитых специалистов разного профиля, готовых принимать и решать вызовы современности. Открытие выставки говорит о богатой истории и достижениях Политеха. Мы показываем школьникам, что прочный фундамент для их реализации уже построен и послужит трамплином для покорения новых вершин , — отметил директор Центра по работе с абитуриентами Артём Егупов.

