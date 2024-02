Открыт прием заявок на «Социальный лифт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Стартовала регистрация на участие в проекте НИУ ВШЭ «Социальный лифт». Абитуриенты бакалавриата и специалитета, которым не хватило баллов для поступления на бюджет и которые в связи со сложной жизненной ситуацией не имеют возможности оплачивать обучение, могут учиться в Вышке бесплатно благодаря проекту. Ниже рассказываем об особенностях участия в 2024 году и о важных изменениях, которые надо учесть при подаче заявки. Условия участия В проекте могут принять участие выпускники школ и колледжей 2023 и 2024 годов, имеющие гражданство России, проживающие и обучающиеся на территории страны, за исключением абитуриентов из городов-миллионников*. Немного скорректирован состав категорий, к которым должны принадлежать участники. Например, введена новая категория «дети родителей (законных представителей), признанных полностью нетрудоспособными и имеющих инвалидность I или II группы». В 2024 году представлен такой состав категорий: дети умерших (погибших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) родителей (законных представителей) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); дети умерших (погибших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) родителей (законных представителей), имевших высшие государственные награды; дети родителей (законных представителей), признанных инвалидами I или II группы вследствие заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); дети родителей (законных представителей), имеющих высшие государственные награды и инвалидность I или II группы; дети родителей (законных представителей), признанных полностью нетрудоспособными и имеющих инвалидность I или II группы; дети из семей с низкими доходами; дети родителей с низким образовательным уровнем; дети из многодетных малообеспеченных семей; дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; дети ветеранов боевых действий. *Условие не относится к категории «дети ветеранов боевых действий». Механика проведения конкурса Подача заявки занимает определенное время, так как подразумевает сбор большого количества документов. В связи с этим организаторы стараются упростить этот процесс. Например, подавать онлайн-заявки стало удобнее. Абитуриенту теперь не обязательно сразу направлять полный комплект документов, достаточно на первом этапе предоставить основные сведения, а затем прикрепить документы в любой момент до окончания приема заявок. В случае личной подачи или отправки Почтой России процесс остается прежним: заявка подается/отправляется сразу с полным комплектом документов. Ознакомиться с перечнем документов можно по ссылке. Что делать после подачи заявки на участие? Дождаться решения экспертной комиссии о включении участников в список рекомендованных к предоставлению льготы по проекту. Подать в Приемную комиссию Вышки документы на бюджетные и коммерческие места в установленные сроки. Дождаться результатов проведения общего конкурса на бюджетные места. В случае непоступления на бюджетное место дождаться результатов проведения конкурса на отдельные места, выделенные по проекту. Отметим, что участникам конкурса необходимо сдать ЕГЭ по предметам, которые требуются для поступления на выбранную программу, и набрать установленное НИУ ВШЭ минимальное количество баллов ЕГЭ по каждому вступительному испытанию. Регистрация открыта до 14 июня. Утверждение списка рекомендованных к зачислению и результаты отбора будут опубликованы в начале июля.

Антон Захаров, руководитель проекта «Социальный лифт» Изменения, коснувшиеся проекта в 2024 году, связаны с глобальной социальной миссией НИУ ВШЭ — сделать качественное образование более доступным для большего количества людей. Нам ценно и важно дать абитуриентам, которые находятся в трудном положении, возможность учиться в Высшей школе экономики бесплатно. Проект действительно привлекает с каждым годом все больше и больше людей: за 5 лет существования «Социального лифта» в нем приняли участие свыше 2 тысяч человек, а поступил в Вышку 661 человек. Кроме этого, мы проводим вебинары и приезжаем в регионы страны, рассказываем лично учащимся о проекте, объясняем, в чем его суть, как он помогает, и принимаем заявки прямо на месте. Например, в прошлом году было организовано пять таких встреч: в Вологде, Краснодаре, Рязани, Саратове и Ярославле. В 2024 году список регионов еще не утвержден, так что следите за новостями на сайте. Кстати, 14–15 февраля мы будем присутствовать на образовательной выставке в Красноярске, где тоже можно будет подать заявку на участие.

