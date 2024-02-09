Минэкономразвития подвело промежуточные итоги рейтинга национального проекта «Производительность труда» за 2023 год

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3 субъекта РФ вошли в группу лидеров рейтинга национального проекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.
Промежуточный рейтинг национального проекта «Производительность труда» за 2023 год возглавили Республика Татарстан и Ростовская область. Второе место разделили Краснодарский край, Московская, Оренбургская, Самарская и Челябинская области.
Рейтинг составило Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК» среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке экспертов РЦК и ФЦК.
Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Оценивался охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг также влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки и эффективность работы РЦК.
- В группе лидеров 23 субъекта РФ, в средней группе 29 субъектов, отстающих нет.
- В группе без целей по РЦК – 9 регионов лидеров и 4 в средней подгруппе.
- В группе вступивших в 2023 году – 11 субъектов.
Итоговый рейтинг за 2023 год будет подготовлен в конце года, после получения данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов ФНС.
Среди субъектов, которые вступили в нацпроект в 2023 году, больше всего баллов набрали город федерального значения Севастополь и Забайкальский край.
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