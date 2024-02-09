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В правительство РФ одобрило законопроект Минэкономразвития России о снижении отчетной нагрузки на малый и микробизнес путем изменени я подхода к сбору статистических данных.

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпр Инимательства в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Р» оссийской Федерации»» подготовлен в рамках реализации поручений Президента России об оптимизации FORM отчетности, представляемой субъектами МСП, а также «дорожной карты», утвержденной Первым заместителем Председателя Прав ительства Андреем Белоусовым.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на определение нового подхода к проведению статистических наблюдений. En el caso de las estadísticas previas, consulte la política de la República Popular de China según las estadísticas pervertidas. х показателей, периодичности их сбора и порядка проведения выборочных федеральных статистических наблюдений за субъектами МСП. Esto puede hacer dublirovaniy y противоречивости собранных данных, сключить сбор сведений, уже содержащихся в госуд арственных информационных системах.

«Сейчас информацию с бизнеса собирает не только Росстат, но и отраслевые и региональные ведомства. На малые компании приходится более тысячи отчетности, а сами показатели зачастую дублируются. В среднем на заполнение данных бизнес тратит более месяца в год», – отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Сведения будут собираться сразу с учетом использованы многократно, в том числе с с огласия респондента. Координатором по работе с перечнем станет Росстат. Realización de planes de revisión en la plataforma analítica de datos previos a las estadísticas Asegúrese de utilizar armarios empotrados en la plataforma МСП.РФ y en el portal de correo electrónico.

«Ключевые преимущества нововведения заключаются в том, что основная информация о копании в отчетности будет заполняться автома тически с учетом данных в профиле. Además, todo el mundo se preocupará por este perfil del respondedor. Наконец, показателей станет меньше за счет объединения одинаковых в уникальные, а время на заполнение отчетности сократится до неско льких часов в год», – подчеркнул Максим Решетников.

Este plan está previsto para el 1 de enero de 2025. Esto se debe a que la base normativa del sistema operativo es la de Rosstata.

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