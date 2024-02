День российской науки в ГУУ: итоги, планы и «Приоритет 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

8 февраля, в День российской науки, в ГУУ состоялись торжественное заседание Научно-технического совета университета и круглый стол с участием молодых ученых ГУУ.

Открыла заседание НТС проректор Мария Карелина, которая поздравила ученых университета с главным научным праздником и поблагодарила за результативную работу на благо науки в ГУУ.

Подтверждение стремительного роста научных показателей университета было отражено в докладе, посвященном итогам научно-исследовательской работы ГУУ в 2023 году: увеличение количества реализуемых грантов и проектов, их масштабность, трехкратное рост объема НИОКТР до 186 млн рублей.

Значительное внимание было уделено планам на 2024 год, которые еще более амбициозны. В их числе – включение ГУУ в программу «Приоритет 2030».

Мария Карелина отметила особую ценность участия молодежи в научно-исследовательской работе, пожелала молодым ученым и аспирантам ГУУ ставить перед собой грандиозные цели и профессионально расти на пути к их достижению.

Доцент кафедры управления инновациями, член Совета молодых ученых ГУУ Денис Сердечный представил участникам новые молодежные лаборатории реверсивного инжиниринга и интеллектуальных систем устойчивого развития Арктики, которые откроются в ГУУ по итогам отбора Минобрнауки России, и планируемые к реализации в рамках лабораторий проекты. На личном опыте он рассказал о предоставляемых университетом возможностях для раскрытия научного и исследовательского потенциала молодых ученых.

