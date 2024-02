Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На этой неделе мы отмечали День российской науки. И научная неделя не заканчивается, в воскресенье нас ждёт ещё один праздник. Следите за новостями. И следите за экспертами Государственного университета управления, в чём поможет наш дайджест. На этот раз речь пойдёт о волнениях в Техасе, важности Суэцкого канала и бесполезности нового пакета санкций, государственном контроле за бриллиантами и расчётом цен на товары.

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев в эфире телеканала «Звезда» комментирует ситуацию с неповиновением Техаса федеральным властям США: «Байден руководствуется тем, что основная масса национальных меньшинств, мигрантов, тех, кто хочет натурализоваться, легализоваться в Соединённых Штатах Америки, поддерживают Демократическую партию США. Таким образом демократы хотят увеличить количество будущих граждан США, голосующих за Демократическую партию».

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов напомнил о важности Суэцкого канала для мировой торговли. «Именно в последние десятилетия значение Суэцкого канала значительно возросло: ещё пару десятилетий назад в мире не было таких сложных, комплексных и диверсифицированных глобальных цепочек поставок, которые связывали бы воедино множество стран в разных регионах», – уверяет эксперт.

— Также Евгений Смирнов опубликовал колонку о 13-ом пакете санкционных ограничений. «Учитывая предыдущие ограничения, можно сделать вывод, что санкции ЕС в дальнейшем будут становиться всё более адресными, то есть направленными против конкретных физических и юридических лиц из третьих стран, которые помогают России обходить ограничения», – уверяет экономист.

— Кроме того, Евгений Смирнов прокомментировал прекращение расчетов за российский импорт китайским банком Chouzhou Commercial. Эксперт признаёт, что это приведет к сбоям в торговле, но эти сбои будут временными, поскольку отказ в расчетах за российский импорт от одного банка еще мало что означает – слишком большим является российско-китайский товарооборот, возросший в 2023 году на рекордные 26%.

— Ещё Евгений Смирнов рассказал об уязвимостях германской экономики. «С началом СВО Германия разорвала многие связи с Россией, и оказалось, что немецкая социально-экономическая модель во многом зависела от российского сырья», – подчеркивает эксперт.

— Помимо этого Евгений Смирнов раскрыл сложности отслеживания российских алмазов на мировом рынке. «По цепочке поставок, алмазы очень трудно отследить, поскольку они поступают в торговые дома, а выданные ранее сертификаты заменяются документом, где обозначено уже «смешанное происхождение». И определить точно, что в конкретной стране продается именно российский алмаз — почти из разряда фантастики», – утверждает Евгений Смирнов.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков указал на взаимосвязь миграционной и туристической статистики. В частности, он обращает внимание на то, что статистика погранслужбы не всегда отражает конечные страны поездок, так как в ней не учтены путешествия со стыковками, количество которых значительно выросло после ограничений международного авиасообщения с Россией.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков прокомментировал инициативу ФАС по расчёту цен. ФАС предложила признавать цену необоснованной, если 60 дней подряд она более чем на 5% обгоняла инфляцию без экономических причин. «С моей точки зрения, данная инициатива очень правильная, действительно, понятны критерии нарушений. Причем эти критерии понятны обычным людям, не только профессионалам. При этом такие актуальные законы безусловно требуют тщательной проработки», – считает эксперт.

— Также Максим Чирков прокомментировал запрет ввоза бананов из Эквадора. Он сообщил, что Эквадор не является лидером по производству бананов. Главные поставщики – это Индия и Китай. Россия может переключаться на них, хотя при этом немного вырастут цены и поменяется привычный вкус бананов.

— Кроме того, Максим Чирков положительно оценил усиление контроля за оборотом бриллиантов. Это сделает рынок более прозрачным. А отмена НДС на бриллианты, аналогично золотым слиткам, делает инвестиции в бриллианты привлекательными, особенно в условиях высокой инфляции.

— Помимо этого Максим Чирков высказался о «зелёной экономике» в России. Эксперт считает переход на неё слишком дорогим и преждевременным, а Запад использует эту повестку для ограничения конкурентоспособности развивающихся стран.

— Также Максим Чирков высказывает мнение, что для сохранения своей экономики Украина должна пойти на переговоры с Россией. «С моей точки зрения, действительно дефицит бюджета Украины очень высокий, свыше 20% — это по любой классификации высочайший дефицит бюджета. Для сравнения: в европейских странах, которые вообще живут за счет дефицита бюджета и долгового финансирования, норматив у них 3% для членов Европейского союза», — указывает Максим Чирков.

— Вдобавок Максим Чирков делает прогноз на курс рубля в 2024 году и предсказывает неприятности для других валют: «В 2024 году не исключён полномасштабный кризис в западных странах, который будет иметь долговую природу и который невозможно будет преодолеть без девальвации основных западных валют. В этом случае курс доллара к российскому рублю может снизиться в разы, так же, как и к другим мировым валютам».

— Заведующий кафедры статистики, доцент кафедры финансов и кредита ГУУ Николай Кузнецов рассказал о цели программы долгосрочных сбережений. «Очевидно, что не объявленной целью программы является привлечение накоплений граждан к долгосрочному использованию в экономике. Правительство желает, чтобы деньги работали на благо страны, а не пылились на полках или краткосрочных банковских депозитах», – говорит эксперт.

На эту же тему можно посмотреть материал в «Дзен» ГУУ.

— Вдобавок Николай Кузнецов сообщил о постепенном отказе российских банков от долларовых операций. «Если банку что-то перестает быть выгодным, то он будет от этого отказываться. А операции с валютами «недружественных» стран сегодня несут в себе повышенные риски. И вот банки начинают их потихоньку сворачивать», – поясняет экономист.

— Заместитель заведующего кафедрой Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова объяснила значение параллельного импорта для малого бизнеса. Экономист призывает использовать механизмы импортозамещения только в тех сферах, где сейчас нет отечественных аналогов: «В противном случае российский малый и средний бизнес не использует параллельный импорт как трамплин для прорыва в высокотехнологичное будущее, а застрянет в ловушке зависимости от иностранных технологий».

— В продолжение темы Светлана Сазанова рассказала об истории догоняющего развития в России. «Догоняющее развитие позволяло быстро решать текущие задачи, но делало российскую экономику уязвимой перед санкциями, такими как запрет на экспорт в СССР наукоёмкой продукции США и других капиталистических стран», – повествует эксперт.

— Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор ГУУ Владимир Волох сообщил, в 2023 году число преступлений мигрантов сократилось на 3%. «В целом, как и прогнозировалось, роста преступности со стороны иностранных граждан нет. Есть определенное сокращение, которое говорит о том, что иностранные граждане в основном законопослушные. Надо отметить большую работу, которая проведена со стороны правоохранительных органов».

— Также Владимир Волох заявил, что Россия нуждается в значительном числе трудовых мигрантов. «Только трудовых ресурсов у нас 4,5 млн не хватает. Численность населения у нас существенно не увеличивается. Определенное количество востребованных трудовых мигрантов из-за рубежа в ближайшее время будет необходимо», — резюмировал профессор.

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова оценила тенденции стоимости продуктов питания. «Зафиксированы снижения цен на следующие товары: молотый кофе, пельмени и соки стали доступнее на 1-3%; стоимость сахара, майонеза, сыра, йогуртов, курицы, зефира, консервированных блюд и хлопьев снизилась в среднем на 1%; детское пюре и выпечка подешевели на 2%, а цены на нектары уменьшились на 3%», – сообщает эксперт позитивные новости.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина вышла из отпуска и сразу опечалила вестями о подорожании шоколада из-за неурожая какао-бобов. «Причём повышение цен коснётся не только горького шоколада, в составе которого не менее 60% какао продуктов, но и даже белого шоколада – который содержит около 20% какао-масла, также подорожавшего из-за снижения предложения на мировом рынке», – добивает сладкоежек Галина Петровна.

Кому удобнее читать наш «Дзен», может ознакомиться с полной новостью там.

— Кроме того, там же в «Дзен» Галина Сорокина рассказала об увеличении числа вакансий для подростков. «Работодатели стали активнее нанимать подростов по двум основным причинам: дефицит кадров и уменьшение барьеров трудоустройства молодежи», – поясняет эксперт.

— Также Галина Сорокина ответила на вопрос, что нужно для заключения соцконтракта: «Для того, чтобы претендовать на получение денег на ведение бизнеса, гражданин должен быть малоимущим, то есть иметь доход меньше регионального прожиточного минимума на одного члена семьи, и вместе с заявлением и подтверждающими документами представить бизнес-план».

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков заявил о перераспределении спроса на автомобили в России. «Спрос все больше перераспределяется в сторону автомобилей с пробегом. Поэтому вопрос работы над стоимостью произведённой продукции на сегодняшний день является основным для наших производителей», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина в материале об аферистах заявляет, что всплеск увлечения религией, мистикой и астрологией связан с нестабильностью в мире и страхом неизвестности.

Как всегда, можно зайти на канал ГУУ в «Дзен» и почитать других экспертов.

Комментариев на сегодня больше нет. Паникёры могут бежать закупаться шоколадом, а запасливые люди открывать кладовые мёда. И то, и другое даст вам заряд энергии в наступивших холодах, так что не пренебрегайте возможностью побаловать себя с пользой. Хороших выходных.

