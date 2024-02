В СПбГАСУ успешно завершилась профессионально-общественная и международная аккредитация образовательных программ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В декабре 2023 – январе 2024 г. экспертная группа ассоциации по сертификации «Русский регистр» совместно с Союзом медиаторов «Национальная палата медиаторов» провела в СПбГАСУ процедуру профессионально-общественной и международной аккредитации образовательных программ.

Внешнюю независимую оценку прошли шесть основных профессиональных образовательных программ и две дополнительных:

В группу экспертов входили зарубежные и российские специалисты – представители академического, профессионального и студенческого сообществ. В рамках онлайн-встреч с администрацией вуза, руководителями и сотрудниками структурных подразделений, руководителями образовательных программ, профессорско-преподавательским составом, обучающимися, выпускниками и ведущими работодателями эксперты ознакомились с университетом, его ресурсами и материально-технической базой, оценили опыт реализации образовательных программ.

Все образовательные программы получили высокую оценку экспертов и в полном объёме подтвердили соответствие национальным и европейским стандартам качества образования.

Участие в профессионально-общественной и международной аккредитации способствует повышению конкурентоспособности университета, развитию культуры качества и дальнейшему совершенствованию реализации образовательных программ с учётом мнения заинтересованных сторон.

Поздравляем коллектив СПбГАСУ с успешным прохождением профессионально-общественной и международной аккредитации образовательных программ и желаем дальнейших успехов в работе!

Ассоциация по сертификации «Русский регистр» – крупнейшая российская сертификационная и экспертная организация, член международной сети органов по сертификации IQNet, Европейской ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ENQA), Азиатско-Тихоокеанской сети гарантий качества (APQN).

Союз медиаторов «Национальная палата медиаторов» является объединением субъектов профессиональной деятельности в сфере медиации (профессиональных медиаторов), осуществляющее контроль качества деятельности профессиональных медиаторов – членов палаты, а также защиты их прав в органах государственной власти.

Профессионально-общественная аккредитация – оценка и признание качества образовательных программ на соответствие требованиям образовательных и профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

Международная аккредитация – процедура оценки соответствия российских образовательных программ международным и европейским стандартам качества. Осуществляется аккредитационными агентствами-членами Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования (ENQA), зарегистрированными в Европейском реестре агентств гарантии качества (EQAR).

