Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Сергей Михайлов и Екатерина Возняк на открытии выставки

Анна Леонович

Студентка пятого курса архитектурного факультета СПбГАСУ Анна Леонович открыла выставку своих работ «Ощущая пространство». Для Анны это не первая персональная выставка – свои работы она ранее выставляла в Думе Ставропольского края, государственном санатории Пятигорска. Сегодня таким образом студентка подводит итоги своей деятельности и творчества за годы учёбы в университете.

Проректор по образовательной деятельности СПбГАСУ Сергей Михайлов назвал данное событие в вузе историческим, так как впервые автором столь масштабной и многогранной персональной выставки стала студентка.

— Событие значимо как для его автора, так и для преподавателей факультета, которые помогают ребятам развиваться. Студентам выставка интересна представленными работами и служит для них наглядным подтверждением того, что университет всегда готов продвигать своих обучающихся, предоставлять им возможности раскрыть весь свой потенциал, — отметил Сергей Михайлов.

Декан архитектурного факультета Екатерина Возняк добавила, что преподавательский состав заинтересован в подготовке и выпуске высококвалифицированных специалистов, поэтому рассматривает и продвигает инициативы ребят. Выставка Анны подтверждает эффективность такого подхода.

На выставке Анна Леонович представила работы, выполненные в том числе в цифровой графике. Автор признаётся, что их сюжеты продиктованы как личными переживаниями, так и восприятием происходящего в стране, поэтому и воспринимаются лучше без вербального сопровождения: увиденное нужно ощущать, нежели о нём слушать. Посетители могут ознакомиться с макетами и архитектурными работами, которые Анна выполняла во время обучения СПбГАСУ и по программе международного студенческого обмена в Мадридском политехническом университете. Отдельный раздел выставки — изобразительно искусство.

— Работы выполнены в разных техниках: гуашь, пастель, акварель, смешанная техника, коллаж. Также представлены гипсовые работы, графические работы, выполненные углём, карандашом, оп-арт (стиль и течение в изобразительном искусстве, основанное на использовании абстрактных оптических иллюзий). В годы учёбы в Мадриде я увидела, как местные студенты используют в архитектурном моделировании приёмы изобразительного искусства. Эти знания стали мощным толчком для моего дальнейшего творческого развития. Но в целом я хотела показать, как я выросла за годы учёбы в родном вузе, который предоставил мне все условия для профессионального и творческого роста, – заключила Анна.

Выставка работает в выставочном зале архитектурного факультета СПбГАСУ до 19 февраля.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI