В НГУ состоялся зимний ШИФТ Интенсив

С 29 января по 4 февраля в НГУ проходил ШИФТ* Интенсив для студентов из Новосибирска и Томска. ШИФТ* Интенсив — это формат, в рамках которого студенты на каникулах изучают разные направления ИТ, получают концентрат пользы на лекциях и мастер-классах от экспертов ЦФТ и на практике узнают, как строится работа в крупной ИТ-компании. Помогают им в этом опытные кураторы. Проект реализуется Факультетом информационных технологий НГУ и компанией ЦФТ.

— Главная цель интенсива — помочь начинающим ИТ-специалистам углубить знания в выбранном направлении, освоить действительно актуальные навыки и получить работу в ИТ и в сфере финансовых технологий. Для участников это возможность познакомиться с интересными для них направлениями, понять, как строится работа в больших ИТ и финтех-компаниях, примерить — пусть и ненадолго — на себя роль аналитика, разработчика, тестировщика…Это шанс оказаться в крутом сообществе — среди таких же заряженных новичков и опытных профессионалов. Пожалуй, это одна из главных ценностей проекта ШИФТ в целом — возможность знакомиться, перенимать опыт, развиваться и в конце концов самому становиться экспертом, — рассказывает Вера Вячеславова, ‎менеджер проектов блока «Управление Персоналом» ЦФТ.

На интенсиве было 8 направлений практики на выбор: Backend; Frontend; Android; iOS; Машинное обучение; Системный анализ; Тестирование ПО; Информационная безопасность.

— Принял участие в интенсиве, так как решил попробовать себя в сфере ИТ, хотя у меня и до этого был бэкграунд. Выбрал направление “Тестирование ПО”, так как там можно реализоваться творчески, но оказалось всё намного сложнее, чем я думал. ИТ сейчас востребовано, много знакомых работает в этой сфере, да и я сам часто засматривался на нее. Сейчас я узнал, кто такой тестировщик, понял, что буду углубляться дальше в эту область, — рассказал Роман Стяжкин, студент первого курса магистратуры Физического факультета НГУ.

Помимо лекций и воркшопов по направлениям были общие лекции, например, про развитие T-Shape навыков и про то, как подготовиться к собеседованию.

Также Вера Вячеславова рассказала о том, что с недавних пор компания даёт участникам возможность получить карьерную консультацию — это формат, когда HR-специалист, отталкиваясь от определённого запроса, помогает найти варианты решения: построить карьерный трек, составить резюме и понять собственную мотивацию.

Студент третьего курса Института Интеллектуальной Робототехники НГУ Егор Бабенко рассказал о том, что на интенсиве были «лекции, занятия, домашние задания, которые необходимо было выполнить, а через некоторое время приходил ответ с полным разбором ошибок и дополнениями по улучшению работы. На интенсиве также было тесное общение с кураторами, чувствуешь, что люди не просто дают тебе информацию, а у них есть личный интерес что-то тебе объяснить. Интенсив — это возможность получить практический опыт, пообщаться с экспертами в своей сфере, расширить кругозор и получить новые знания».

