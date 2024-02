Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Эмиль Ахтямов

В День российской науки 8 февраля компания «Паравеб», создатель цифровых решений для образовательных организаций, опубликовала результаты нового рейтинга, который впервые позволит комплексно и объективно оценить сайты высших учебных заведений России.

«Мы задумывали этот рейтинг, чтобы обратить внимание на лучшие практики и, таким образом, способствовать повышению конкурентоспособности отечественных вузов. Вузовский сайт сегодня – инструмент стратегических цифровых коммуникаций, который помогает говорить с разными целевыми аудиториями – от настоящих и будущих сотрудников до абитуриентов, академических и индустриальных партнёров. Мы привлекли к экспертной оценке практиков, которые разрабатывают и внедряют цифровые проекты, обладают большим опытом и насмотренностью в сфере цифровых продуктов, и специалистов из университетов страны, чьи проекты в области цифровизации получили широкую известность», – рассказал директор «Паравеба» Эмиль Ахтямов.

Компания опубликовала критерии оценки сайтов и уточнила, что они были сформированы совместно с профессиональным сообществом. Создатели рейтинга уточняют, что методология будет дорабатываться.

В пилотной версии рейтинга первое место занял сайт Сибирского государственного медицинского университета, набравший 98,24 балла.

Сайт СПбГАСУ расположился на пятом месте с оценкой 92,94 балла.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI