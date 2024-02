08.02.2024 Oświadczenie MSZ w sprawie pierwszej rocznicy skazania Andrzeja Poczobuta

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Oświadczenie MSZ w sprawie pierwszej rocznicy skazania Andrzeja Poczobuta08.02.2024

Dziś mija rok od skazania na karę ośmiu lat pozbawienia wolności Andrzeja Poczobuta, wiceprzewodniczącego Związku Polaków na Białorusi i niezależnego reprezantanta białoruskiego środowiska dziennikarskiego. Jego uwolnienie pozostaje dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych priorytetem.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu Polaków na Białorusi jako zakładników władz w Mińsku i ponawia apel o natychmiastowe, bezwarunkowe uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów Andrzeja Poczobuta oraz innych wię źniów politycznych. Aresztowany w marcu 2021 r., a następnie skazany w pokazowym procesie 8 lutego 2023 r. Poczobut stał się symbolem bezprecedensowych represji, ale też walki o prawa do kultywowania tradycji przodków, nauki języka polskiego oraz ochrony miejsc pamięci i pielęgnowania Historycznego, wspólnego dla Polski i Białorusi dziedzictwa. Jego sprawa jest dowodem na jednoznacznie konfrontacyjną postawę Mińska i wskazuje na chęć dążenia do dalszej degradacji wzajemnych relacji. Los dos ministros Spraw Zagranicznych zdecydowanie wzywa władze białoruskie do respektowania prawa międzynarodowego i umów bilateralnych w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych.

Skala represji reżimu wobec własnych obywateli po sfałszowanych wyborach w sierpniu 2020 r. wciąż przybiera na sile. Obecnie w białoruskich więzieniach i aresztach przebywają tysiące niewinnych ludzi a ponad 1400 z nich to osoby uznane za więźniów politycznych. Przemoc reżimu A. Łukaszenki spowodowała falę uchodźstwa Białorusinów w latach 2020-2023 – tysiące obywateli Białorusi zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju, w tym znacznej mierze do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych upomina się o uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów wszystkich więźniów politycznych oraz natychmiastowe zatrzymanie represji na Białorusi.

