Финансовые новости: 08.02.2024, 10-10 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1065R7 (ИАДОМ 1P33).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

08.02.2024

10:10

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 08.02.2024, 10-10 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 82.52) и диапазона оценки рыночных рисков (до 627.56 руб., эквивалентно ставке 23.75 %) ценной бумаги RU000A1065R7 (ИАДОМ 1P33).

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