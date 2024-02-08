Финансовые новости: Счета компаний и граждан в юанях превысили долларовые в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Средства в китайской валюте на счетах компаний и граждан в российских банках по итогам прошлого года составили 68,7 млрд долларов США в эквиваленте против 64,7 млрд на долларовых счетах.

Кредитование компаний в юанях по итогам 2023 года увеличилось в 3,6 раза, до 46,1 млрд долларов США в эквиваленте. Это связано с тем, что конвертировались кредиты, выданные ранее в «токсичных» валютах. Кроме того, экспортеры проявляли интерес к кредитам в юанях в условиях высоких рублевых ставок.

В январе 2024 года доля операций с юанем на биржевом валютном рынке впервые превысила 50%.

В 2023 году компании возобновили первичные размещения акций на рынке после кризисного 2022 года: на биржу вышли восемь эмитентов.

Индекс МосБиржи в январе продемонстрировал рост на 3,9%. Граждане по-прежнему были основными участниками торгов, их доля составила 75%.

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Фото на превью: aiaikawa / Shutterstock / Fotodom