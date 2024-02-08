Финансовые новости: Определены приоритеты работы финансового трека БРИКС в 2024 году (08.02.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
7 февраля 2024 года в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС состоялась встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в формате видеоконференции. Это первое мероприятие финансового трека БРИКС с участием представителей стран, ставших полноформатными членами объединения с 1 января 2024 года.
Заместитель Министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков и первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин выступили с презентацией приоритетов российского председательства на финансовом треке объединения и представили инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы. По результатам совместной проработки и проведенного исследования с партнерами по БРИКС Минфин России и Банк России подготовят доклад с перечнем инициатив, рекомендаций и практических шагов.
В ходе мероприятия по линии министерств финансов стран объединения участники встречи обсудили актуальные вопросы таможенного и налогового сотрудничества в БРИКС, смешанное финансирование инфраструктурных проектов, запуск работы Научно-исследовательской сети БРИКС по финансам, финансовое сотрудничество в рамках Делового совета БРИКС.
На сессии, посвященной вопросам взаимодействия центральных банков стран БРИКС, Банк России представил приоритетные направления сотрудничества на финансовом треке:
- совершенствование механизма функционирования Пула условных валютных резервов стран БРИКС и выпуск очередного Экономического бюллетеня, посвященного состоянию экономик стран БРИКС в условиях повышенных процентных ставок;
- взаимодействие в платежной сфере;
- обеспечение информационной безопасности финансового сектора;
- применение финансовых технологий;
- вопросы переходного финансирования и устойчивого развития;
- создание платформы для проведения открытых мероприятий, семинаров и круглых столов.
Особое внимание было уделено вопросам повышения доли национальных валют во взаимных расчетах и создания независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры, а также перспективам развития сотрудничества в области ПОД/ФТ и кредитных рейтингов.
В качестве одной из важных задач Банка России на 2024 год была отмечена плавная интеграция центральных банков новых членов БРИКС в работу финансового трека и укрепление сотрудничества на экспертном уровне.
Участники встречи обсудили приоритеты российского председательства и выразили готовность к их дальнейшей проработке.
Следующая встреча финансового трека БРИКС на уровне министров финансов и управляющих центральными банками пройдет 27 февраля 2024 года.
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