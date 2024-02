Финансовые новости: Определены приоритеты работы финансового трека БРИКС в 2024 году (08.02.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 февраля 2024 года в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС состоялась встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в формате видеоконференции. Это первое мероприятие финансового трека БРИКС с участием представителей стран, ставших полноформатными членами объединения с 1 января 2024 года.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков и первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин выступили с презентацией приоритетов российского председательства на финансовом треке объединения и представили инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы. По результатам совместной проработки и проведенного исследования с партнерами по БРИКС Минфин России и Банк России подготовят доклад с перечнем инициатив, рекомендаций и практических шагов.

В ходе мероприятия по линии министерств финансов стран объединения участники встречи обсудили актуальные вопросы таможенного и налогового сотрудничества в БРИКС, смешанное финансирование инфраструктурных проектов, запуск работы Научно-исследовательской сети БРИКС по финансам, финансовое сотрудничество в рамках Делового совета БРИКС.

На сессии, посвященной вопросам взаимодействия центральных банков стран БРИКС, Банк России представил приоритетные направления сотрудничества на финансовом треке:

совершенствование механизма функционирования Пула условных валютных резервов стран БРИКС и выпуск очередного Экономического бюллетеня, посвященного состоянию экономик стран БРИКС в условиях повышенных процентных ставок;

взаимодействие в платежной сфере;

обеспечение информационной безопасности финансового сектора;

применение финансовых технологий;

вопросы переходного финансирования и устойчивого развития;

создание платформы для проведения открытых мероприятий, семинаров и круглых столов.

Особое внимание было уделено вопросам повышения доли национальных валют во взаимных расчетах и создания независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры, а также перспективам развития сотрудничества в области ПОД/ФТ и кредитных рейтингов.

В качестве одной из важных задач Банка России на 2024 год была отмечена плавная интеграция центральных банков новых членов БРИКС в работу финансового трека и укрепление сотрудничества на экспертном уровне.

Участники встречи обсудили приоритеты российского председательства и выразили готовность к их дальнейшей проработке.

Следующая встреча финансового трека БРИКС на уровне министров финансов и управляющих центральными банками пройдет 27 февраля 2024 года.

