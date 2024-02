Финансовые новости: Национальный норматив краткосрочной ликвидности: доклад для общественных консультаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый норматив планируется применять с 2026 года в первую очередь для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Он придет на смену базельскому нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ) и будет учитывать национальную специфику российского финансового сектора, что важно для более точного регулирования риска ликвидности банков.

По расчетам регулятора, переход на новые требования окажет положительный эффект на фактические значения норматива у большинства СЗКО.

Ключевые отличия нового норматива от базельского:

расширяется состав высоколиквидных активов за счет более широкого перечня активов, используемых российскими банками для привлечения ликвидности;

применяются коэффициенты оттоков, отражающие поведенческие характеристики российских клиентов в условиях стресса без экстремального сценария глобального кризиса ликвидности, предусмотренного стандартом «Базель III»;

появляется «оранжевая зона» в нормативе, попадание в которую будет приводить к повышенным отчислениям банка, например, в Фонд обязательного страхования вкладов, но не к нарушению норматива и применению мер воздействия.

Ответы на поставленные в докладе вопросы, а также предложения по концепции нового норматива можно направлять в Банк России до 29 февраля 2024 года включительно.

