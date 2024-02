«У нас не холоднее, у нас контрастнее»: о чем рассказали ученые Вышки посетителям форума «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 февраля в лектории Российского общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия» состоялся очередной цикл лекций исследователей и преподавателей НИУ ВШЭ. Они были посвящены развитию инноваций и креативности, поколенческой преемственности, мифам о России, особенностям общения в разных контекстах, а также коллективизму и индивидуализму. Посетить лекции мог любой желающий. На площадке Российского общества «Знание» в 57-м павильоне ВДНХ представители Вышки выступают не впервые. Полторы недели назад здесь состоялся цикл лекций об искусственном интеллекте, возможностях его использования в науке и повседневной жизни, а также особенностях научной коммуникации. На этот раз лекции были посвящены социально-гуманитарной проблематике, перед аудиторией выступили молодые исследователи и преподаватели. Инновации и креативность По мнению Виктории Боос, ведущего эксперта Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, инновации и креативность — два близких и даже смешиваемых понятия. Ее лекция была посвящена различиям между ними, а один из ключевых тезисов сводился к тому, что в городах они не только идут рука об руку, но и усиливают друг друга.

«Инновация — это конечный результат инновационной деятельности, воплотившийся в виде нового или усовершенствованного продукта, производственного процесса, метода ведения бизнеса, организации рабочих мест или внешних связей, — рассказала Виктория Боос. — А креативный продукт требует при своем создании не только новизны, но и индивидуального творчества. Далеко не всегда он является более совершенным или экономически эффективным». Лектор считает, что инновации тем не менее могут усиливать креативные индустрии, а креативные индустрии — вдохновлять инноваторов. Ведь самые выдающиеся достижения человечества рождаются на стыке науки и творчества, а города, лучше других преуспевшие в инновациях, также имеют развитые креативные индустрии. Это характерно для России и для всего мира. «Возможно, инженерные профессии были бы популярнее, если бы абитуриенты и выпускники вузов лучше ощущали связь между индивидуальным творчеством и технологиями», — заключила Виктория Боос. Передача ценностей Дмитрий Дубров, научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ, рассказал об особенностях передачи ценностей от старшего поколения к младшему в городском и сельском социуме.

«Ценности коллективизма, транслируемые родителями, более склонны перенимать подростки, проживающие в сельской местности, поскольку ориентация на социальные нормы там выше, чем в городе. Городские подростки больше перенимают ценности индивидуализма. Тем не менее многое зависит от родителей. В семьях, для которых характерно наличие доверия, теплоты отношений, взаимной поддержки, лучше передаются ценности благожелательности, заботы о других, сохранения природы вне зависимости от контекста», — рассказал лектор. По оценке Дмитрия Дуброва, уровень сходства ценностей подростков и ценностей их родителей различается в городской и сельской местности. В городских семьях он немного выше по таким блокам, как «Открытость к изменениям», «Самопреодоление» и «Самоутверждение», а по блоку «Сохранение» выше в сельских семьях. Как в городской, так и в сельской среде ценности подростков более схожи с ценностями сверстников, чем с ценностями родителей. Подробнее о том, как сельские подростки перенимают консерватизм родителей, можно узнать здесь. Мифы о России и их разоблачение Сергей Баринов, главный аналитик факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ, выделил четыре распространенных мифа о нашей стране. Миф первый: в России очень холодно. Второй: в России много пьют. Третий: русские суровы и несчастливы. Четвертый: русские ленивы. В своей лекции он представил опровержения этих мифов, основываясь на результатах исследований и открытых данных.

Если брать среднегодовую температуру, Россия действительно является одной из самых холодных стран. А дальше начинаются нюансы. Если сравнивать со Средиземноморьем, где живет 200–300 млн человек, то разница большая, а если с полуторамиллиардным Китаем, то там лишь на 10 градусов теплее, чем у нас. «В Париже в январе плюс 4, летом плюс 19. А в Саратове, который ровно на широте Парижа, в январе минус 8, а в июле плюс 22. То есть у нас не холоднее, у нас контрастнее», — отметил Сергей Баринов. Что касается объемов потребления алкоголя, то в конце нулевых Россия была в тройке мировых лидеров, в середине десятых — в пятерке, а теперь не входит даже в двадцатку. «Минздрав и ВОЗ считают, что сработали ограничения на продажу. Европейские исследователи основной упор делают на изменение культуры потребления и рост благосостояния. Очевидно, следует учитывать все эти факторы», — сообщил лектор. Мифы о суровости, несчастье и лености также были убедительно опровергнуты. Смена кода Екатерина Устюгова, менеджер справочно-библиографического отдела библиотеки НИУ ВШЭ, предложила аудитории задуматься, как меняется наша речь в зависимости от того, с кем и при каких обстоятельствах мы разговариваем, какую лексику и интонацию мы выбираем, что происходит с невербальной частью общения. В ходе лекции рассматривалось как устное общение, так и письменное.

«Вместе со слушателями мы обсудили тему смены стилей общения в контексте социальных ролей и правил этикета. Ключевой смысл лекции — показать, как с помощью разных стилей общения можно добиться успешной коммуникации практически в любой ситуации», — рассказала Екатерина Устюгова. В основу лекционного материала был положен ее профессиональный опыт, ведь работа с пользователями библиотеки НИУ ВШЭ предполагает обширную коммуникацию с разными категориями людей из разных сфер деятельности, разных организаций и разных стран. Общаться приходится не только на русском языке, но и на английском, немецком, итальянском. «Я благодарна Российскому обществу “Знание” за возможность выступить на таком важном и масштабном мероприятии и, конечно, за практические советы и обратную связь в процессе обучения и сертификации», — отметила Екатерина Устюгова. Коллективизм и индивидуализм Лекция Альбины Галлямовой, стажера-исследователя Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ, была посвящена влиянию субъективной культуры на жизнь страны — уровень ВВП, количество инноваций и проч. Также акцент был сделан на том, как факторы среды способствуют формированию коллективизма и индивидуализма. Например, коллективизм в большей степени распространен в регионах, где выше риск заболеть какой-либо инфекцией, то есть в данном случае он выступает как защитный механизм от новых заболеваний.

«Выступления перед массовой аудиторией — интересный формат, — считает лектор. — С одной стороны, слушатели заинтересованы, с другой — часто не имеют академической базы в освещаемом вопросе. При подготовке важно это учитывать, и тогда не только удастся донести мысль до людей, но и люди получат удовольствие». Альбина присоединилась к международному проекту, который исследует доверие к ученым в разных странах (статья уже на рассмотрении), открыла свой научно-популярный проект «Зачем мы такие?», в который входят видеоподкаст и телеграм-канал. Там она вместе с коллегой рассматривает явления, с которыми человек сталкивается каждый день, с точки зрения науки. «Читая лекцию, я не волновалась, — поделилась она. — Было приятно ответить на интересные вопросы — значит, мое выступление заинтересовало слушателей. Счастлива, что есть люди, которым нравится то, что я изучаю, и это мотивирует работать дальше».

