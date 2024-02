Ученые НГУ к 300-летию РАН получили награды от Президента РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В преддверии 300-летия со дня основания Российской Академии наук Президент РФ Владимир Путин отметил высокими государственными наградами российских ученых. В числе награжденных — преподаватели и ученые Новосибирского госуниверситета, которые являются членами СО РАН. Награжденные эффективно совмещают научно-исследовательскую деятельность с преподаванием, подготавливая новые кадры для российской науки, приобщая студентов к исследованиям и научной деятельности, передавая им свой бесценный опыт и стремление к научным открытиям.

Сегодня мы поздравляем всех ученых НГУ и СО РАН с профессиональным праздником — Днем Российской науки и желаем им новых научных открытий, прорывных исследований и важных свершений.

Михаил Федорук, ректор НГУ, прокомментировал:

— Новосибирский госуниверситет был и остается важной частью научно-образовательной и инновационной системы Академгородка. Кафедры нашего вуза работают в 26 научных институтах. Более 50% кадрового состава ведущих институтов Новосибирского научного центра составляют выпускники университета. 85% преподавателей совмещают свою деятельность в нашем университете с научной работой в научно-исследовательских институтах, а около 200 наших преподавателей одновременно являются сотрудниками инновационных высокотехнологичных компаний. Наш университет был и остается главным поставщиком кадров для науки, причем не только для институтов. Есть еще научно-исследовательские подразделения крупных компаний, которые тоже заинтересованы в привлечении наших выпускников. Желаю НГУ и дальше выполнять важную интегрирующую миссию, оставаться на переднем крае передовых научных исследований и усиливать наши лидерские позиции в качестве ведущего исследовательского университета нашей страны.

Багаев Сергей Николаевич, Орден Александра Невского, академик РАН, выпускник НГУ, директор Институт лазерной физики СО РАН (1992-2016), зав. кафедрой квантовой электроники Физического факультета НГУ.

Винокуров Николай Александрович, Орден Почета, чл.-корр. РАН, выпускник НГУ, профессор кафедры физики ускорителей Физического факультета НГУ.

Тихонов Юрий Анатольевич, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», чл.-корр. РАН, профессор кафедры физики элементарных частиц Физического факультета НГУ .

Пархомчук Василий Васильевич, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», академик РАН, выпускник НГУ, профессор кафедры физики ускорителей Физического факультета НГУ.

Шатунов Юрий Михайлович, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», чл.-корр.РАН, выпускник НГУ, профессор кафедры физики ускорителей Физического факультета НГУ.

Бабин Сергей Алексеевич, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», чл.-корр.РАН, выпускник НГУ, профессор кафедры квантовой оптики Физического факультета НГУ

Квон Зе Дон, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», чл.-корр. РАН, выпускник НГУ, профессор кафедры физики полупроводников Физического факультета НГУ

Логачев Павел Владимирович, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», академик РАН, выпускник НГУ, директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН

Шокин Юрий Иванович, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»,академик РАН, выпускник НГУ, профессор кафедры математического моделирования Механико-математического факультета НГУ

Сагдеев Ренад Зиннурович, Орден Александра Невского, академик РАН, выпускник НГУ, доктор химических наук, член Президиума РАН и Бюро Президиума СО РАН.

Колчанов Николай Александрович, Орден Почета, академик РАН, выпускник НГУ, Заведующий кафедрой информационной биологии Факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук, профессор,.

Бухтияров Валерий Иванович, Орден Дружбы, академик РАН, выпускник НГУ, заведующий кафедрой катализа и адсорбции Факультета естественных наук НГУ, доктор химических наук, профессор.

Лаврик Ольга Ивановна, Орден Дружбы, академик РАН, выпускник НГУ, профессор кафедры молекулярной биологии и биотехнологии Факультета естественных наук НГУ.

Тайманов Искандер Асанович, Орден Дружбы, академик РАН, заведующий кафедрой геометрии и топологии механико-математического факультета НГУ, доктор физико-математических наук.

Эпов Михаил Иванович, Орден Дружбы, академик РАН, выпускник НГУ, заведующий кафедрой геофизики ГГФ НГУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Шалагин Анатолий Михайлович, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», академик РАН, выпускник НГУ, заведующий кафедрой квантовой оптики Физического факультета НГУ, доктор физико-математических наук, профессор.

Верниковский Валерий Арнольдович, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», декан геолого-геофизического факультета НГУ, академик РАН, заслуженный геолог Российской Федерации, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Левичев Евгений Борисович, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», чл.-корр. РАН, доктор физико-математических наук, заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе.

Суровцев Николай Владимирович, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», чл.-корр. РАН, выпускник НГУ, профессор кафедры химической и биологической физики Физического факультета НГУ, доктор физико-математических наук, профессор.

Деревянко Анатолий Пантелеевич, Орден за заслуги перед Отечеством III степени, академик РАН, профессор кафедры всеобщей истории Гуманитарного института НГУ, доктор исторических наук, профессор.

Силантьев Игорь Витальевич, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», член-корр. РАН, выпускник НГУ, заведующий кафедрой истории и теории литературы Гуманитарного института НГУ, доктор филологических наук, директор Института филологии СО РАН.

Побережников Игорь Васильевич, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», чл.-корр. РАН, выпускник НГУ, директор Института истории и археологии УрО РАН, доктор исторических наук.

Лихолобов Владимир Александрович, Медаль ордена «За заслуги перед отечеством I степени», чл. корр. РАН, выпускник НГУ, доктор химических наук, профессор.

Ляхов Николай Захарович, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», академик РАН, выпускник НГУ, зав. кафедрой химического материаловедения Факультета естественных наук НГУ.

Молодин Вячеслав Иванович, Орден Александра Невского, академик РАН, профессор кафедры археологии и этнографии Гуманитарного института НГУ, доктор исторических наук, профессор.

Болдырев Владимир Вячеславович, Благодарность Президента РФ, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой химии твердого тела факультета естественных наук НГУ.

