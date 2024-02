Участникам нацпроекта «Производительность труда» расскажут, как создать корпоративные центры опережающей подготовки

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 15 февраля стартует серия вебинаров Агентства развития навыков и профессий, на которых расскажут, как участникам национального проекта «Производительность труда» создать корпоративный центр опережающей подготовки (КЦОП).

Ранее стартовал конкурсный отбор на создание КЦОП. Для компаний-победителей эксперты Агентства разработают корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации сотрудников. Компетенции передадут рабочей группе предприятия, которая сможет вести эту работу самостоятельно по любым кадровым направлениям.

Всего в период с 15 февраля по 12 марта пройдет пять вебинаров продолжительностью по 1,5 часа. Эксперты расскажут о целях и преимуществах создания КЦОП, порядке и этапах конкурсного отбора и других мерах поддержки Агентства развития навыков и профессий. Предприятия, создавшие КЦОП в период 2021-2023 года, поделятся своим опытом реализации проекта и ответят на интересующие вопросы.

Брифинги будут проводиться в 10.00 по московскому времени 15, 20, 27 февраля, а также 5 и 12 марта. Для получения ссылки на подключение к брифингам необходимо подать заявку на сайте . Ссылка на подключение придет на электронную почту, указанную при регистрации.

