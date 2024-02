Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет сотрудничает с «Газпром нефтью» в рамках комплексной системы партнерства компании с учебными заведениями «Лига вузов». В этом партнерстве успешно развиваются совместные исследовательские и научные проекты, образовательные программы по специальностям, востребованным отраслью, а студенты могут проходить практику и стажировку в «Газпром нефти».

В 2018 году на базе университета была создан научно-образовательный центр «Газпром нефть-НГУ», сейчас в нем работают около 100 человек, а также 20 студентов.

— Университет является одним из участников инновационного окружения «Газпром нефти», партнером, который может решать сложные задачи по развитию бизнеса в части технологий, технологических решений и построения бизнес-процессов. В данном случае задача вуза —разрабатывать новые, нестандартные технологические решения для повышения эффективности на каждом из этапов производственной цепочки. Например, при обработке сейсмических данных можно изменить алгоритмы, последовательность шагов, что в конечном итоге изменит качество обработки данных, а значит, конечный результат станет качественный при меньших затратах, — рассказывает Дмитрий Медных, старший преподаватель кафедры геофизики Геолого-геофизического факультета НГУ, заместитель директора НОЦ «Газпром нефть».

Такой формат взаимодействия университета и компании дает возможность студентам, которые обучаются в НГУ, работать в молодой научной команде, которая решает реальные производственные задачи.

— Мы доверяем студентам свой кусок задачи, например, написать программный модуль, протестировать примеры и т.д. Тем самым они не только получают исследовательский опыт, но и формируют отличный бэкграунд решения реальных задач индустрий, поэтому после окончания университета становятся более привлекательными для работодателей, — отмечает Дмитрий Медных.

Недавно «Газпром нефть» стала лучшей промышленной компанией в рейтинге популярности работодателей по версии сервиса HeadHunter. Результаты рейтинга основаны на голосовании 600 тысяч соискателей со всей страны — это самое масштабное исследование карьерных предпочтений россиян по количеству участников.

Сотни выпускников НГУ работают на многих предприятиях и в дочерних компаниях «Газпром нефти» по всей стране, в основном решая научно-исследовательские задачи и внедряя новые технологии и решения, которые способствуют повышению эффективности работы компании.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI