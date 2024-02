«Роснефть» получила более 70 патентов на инновационные изобретения в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» по итогам в 2023 года получила более 70 патентов на инновационные изобретения. Всего Компании принадлежит более 1000 продуктов интеллектуальной деятельности, прошедших государственную регистрацию. Совокупный экономический эффект для Компании от внедрения новых технологий оценивается более чем в 150 млрд рублей.

Развитие фундаментальной науки и технологического потенциала – важнейшие составляющие стратегии «Роснефти». Обеспечение технологического суверенитета России – одна из приоритетных целей Компании как лидера глобальной энергетики.

Компания ведёт систематическую работу по созданию собственных технологий, которые по многим своим параметрам превосходят зарубежные аналоги. Например, «Роснефть» является национальным лидером по созданию наукоемкого программного обеспечения, которое охватывает все ключевые процессы нефтегазодобычи. ИТ-решения Компании применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Они превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и интерфейсу.

В 2023 году ассортимент корпоративного ПО пополнился новым программным продуктом «РН-Буровые расчёты» для проектирования и строительства скважин. Функционал ПО включает планирование траектории скважин, анализ устойчивости бурильной колонны, гидравлические расчёты и автоматизированное создание проектной документации. Программа интегрируется с другими цифровыми продуктами «Роснефти», благодаря чему специалисты Компании могут выполнять полный цикл работ, используя исключительно корпоративное программное обеспечение.

Также Компания получила патент на технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа. Новая технология позволяет создать индивидуальный цифровой двойник скважинного оборудования с учетом всех технологических особенностей. Одновременно специалисты Компании применяют уникальные алгоритмы, которые анализируют производственный процесс и моделируют оптимальный режим эксплуатации. Экономический эффект от внедрения данной технологии на механизированном фонде скважин «Роснефти» составит более 10 млрд рублей в течение 5 лет.

В рамках реализации Программы инновационного развития специалисты «Роснефти» ведут работу по повышению эффективности гидроразрыва пласта (ГРП). В 2023 году сотрудники научного института в Уфе разработали технологию многостадийного ГРП для сверхнизкопроницаемых пород. Это позволит в несколько раз увеличить продуктивность скважин на месторождениях со сложным геологическим строением.

Кроме того, совместно с коллегами из «Башнефти», учёные института разработали и уже внедрили новую технологию комбинированного ГРП. Суть технологии состоит в закачке пропанта в определённой последовательности. Таким образом, достигается увеличение ширины трещины горной породы по всей ее высоте, что также позволяет кратно увеличить дополнительную добычу нефти.

Использование разработанных технологий ГРП позволило получить рекордный дебит на одной из горизонтальных скважин Баженовской свиты с многостадийным ГРП – более 200 тонн в сутки.

«Роснефть» – один из мировых лидеров в области геологического сопровождения бурения. Учёные Компании разработали методику интерпретации данных, получаемых в процессе бурения. Методика основана на современных технологиях анализа данных, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Инновация доказала свою эффективность на ряде месторождений Компании, по результатам испытаний была существенно увеличена скорость принятия решений при проводке сложных горизонтальных скважин.

В 2023 году «Роснефть» разработала и вывела на рынок уникальные роботизированные комплексы для диагностики объектов нефтехимии. Инновационные разработки передают результаты замеров в режиме реального времени, а также оснащены системой автоматического позиционирования, камерами высокого разрешения, толщиномером и оптическим 3Д сканером. Общий экономический эффект от применения комплексов за счёт отказа от иностранного оборудования превышает 600 млн рублей в год.

Специалисты новокуйбышевского научного института совместно с Новокуйбышевским заводом масел и присадок и «РН-Смазочные материалы» разработали многофункциональный пакет присадок PH-SL к моторным маслам для современных легковых автомобилей. Компоненты отечественного производства обеспечивают надежную работу бензинового двигателя, продлевая срок его службы. Планируемый объём производства продукта составит около 2 тыс. тонн в год, что позволит «Роснефти» полностью заменить иностранные присадки для производства масел в SL-сегменте.

В прошлом году учёные Компании совершили сразу два научных открытия, которые имеют большое значение для поиска нефтяных и газовых месторождений. Геологи тюменского института выявили бактериальные и губковые сообщества (каркасы) в разрезах скважин Восточной Сибири в отложениях кембрия – первого геологического периода палеозойской эры. Открытие поможет точнее локализовать залежи углеводородов.

В свою очередь геохимики томского научного института на примере нефтяных месторождений Западной Сибири доказали вероятность миграции углеводородов на расстояния до 200 км от очага их образования. Данное открытие может расширить территорию разведки углеводородов в три раза и повысить возможность обнаружения крупных запасов нефти и газа в местах, которые ранее считались неперспективными.

В 2023 году «Роснефть» провела масштабные научные исследования на шельфе Восточной Арктики. Беспрецедентные по объему научные работы включали малоглубинное стратиграфическое бурение в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, а также исследования подводной породы в море Лаптевых. Многие исследования проводились впервые в истории изучения российского Севера.

Также проведены совместные экспедиции «Роснефти» и «Иннопрактики» в Белое море. Ученые воспроизвели океанологическую съемку, выполненную 100 лет назад одним из основателей отечественной гидробиологии Константином Дерюгиным. В ходе реализации экологического проекта ученые обследовали морское дно при помощи подводных комплексов и провели молекулярно-генетический анализ обнаруженных организмов, используя единственный в мире находящийся за Полярным кругом секвенатор. Это позволило получить новые данные о фауне арктических морских экосистем.

Компания заинтересована в развитии высококвалифицированного кадрового потенциала. В 2023 году «Роснефть» провела самый масштабный в стране ИТ-марафон. В четырёх соревнованиях приняли участие более 840 студентов, молодых ученых и специалистов компаний из 60 городов России. Задания всех ИТ-соревнований были связаны с реальными проектами Компании. Финал состоялся на Международной выставке «Россия» в Москве. Победители предложили нефтегазовой отрасли оригинальные решения, которые уже внедрены или будут применены в проектах по разработке инновационного программного обеспечения и автоматизации производственных процессов.

В честь Дня российской науки с 30 января по 8 февраля в павильоне Компании на ВДНХ проходят тематические научные дни, в рамках которых специалисты научных институтов «Роснефти» выступают с научно-образовательными лекциями. Также в павильоне экспонируется ряд уникальных выставок.

«Роснефть» поздравляет отечественное научное сообщество с Днём российской науки!

