Почта России выпустила марку к 300-летию Российской академии наук

8 февраля 2024 года в обращение вышел почтовый блок, посвящённый 300-летию Российской академии наук. Церемония его торжественного гашения прошла в Менделеевском зале Санкт-Петербургского отделения РАН . Первый оттиск штемпеля на марку поставили главный учёный секретарь СПбО РАН Виталий Сергеев и директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.

На марке, выпущенной тиражом 17 000 экземпляров и номиналом 150 рублей, изображены портрет Петра I и здание Кунсткамеры, на полях почтового блока — страницы проекта положения об учреждении Академии наук и художеств. Автор эскиза марки — художник-дизайнер В. Хабловский.

«Мы благодарны Почте России за такой яркий и символичный подарок к юбилею Российской академии наук, — сказал во время церемонии Виталий Сергеев. — За 300 лет российские учёные внесли колоссальный вклад в тот мир, в котором мы живём. Роль Академии наук в технологическом прогрессе, в формировании социально-культурного общества, безусловно, велика. Без сомнения, мы с честью продолжим этот путь, и отечественную науку ожидает великое будущее».

«Самые значимые события в истории нашей страны и города находят отражение в продукции, которую Почта России традиционно выпускает к знаменательным датам, — подчеркнул Александр Вакуленко. — Сегодня у 300-летия Российской академии наук появился ещё один символ — уникальная почтовая марка. Уверен, что конверты, украшенные юбилейной маркой и погашенные специальным штемпелем, пополнят коллекции филателистов и станут памятным подарком для жителей и гостей Северной столицы».

Для гашения почтового блока изготовили специальный штемпель первого дня, на нём указано число «8 февраля 2024 года». В течение этого дня штемпель будет находиться во флагманском отделении Почты России на Невском проспекте, 70. Там можно приобрести марку и поставить на ней оттиск. Марка, погашенная в день выпуска, представляет для филателистов особую коллекционную ценность.

