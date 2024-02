Политех — региональный лидер эффективности коммуникаций вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 февраля в Москве на площадке международного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня» назвали лидеров интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов, который был составлен на основе комплексного исследования по итогам 2023 года. Рейтинг реализован проектом «Социальный навигатор» международной медиагруппы «Россия сегодня» и системой анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics.

Интегральный рейтинг эффективности коммуникаций основан на итогах годового исследовательского цикла рейтингов. Это интегральный показатель результативности того, как реализуется коммуникационная стратегия университета. Это комплексная оценка эффективности коммуникаций с ключевыми целевыми аудиториями вуза: абитуриентами, студентами, ведомствами, представителями бизнеса-сообщества и индустрий экономики, а также СМИ. Рейтинг рассчитывается за календарный год, а динамика позиции — по отношению к предыдущему году.

Всего эксперты исследовали 615 головных вузов всех регионов РФ, форм собственности и ведомственной подчиненности. Исключение на этом этапе составили университеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Вузами-лидерами регионов в области реализуемых коммуникационных стратегий стали 73 университета. Такое исследование было проведено, исходя из важности популяризации науки и развития третьей миссии университетов в Десятилетие науки и технологий в России. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разделил лидерство с Санкт-Петербургским государственным университетом среди петербургских вузов.

Система рейтингов основана на автоматическом анализе больших данных в режиме реального времени. Анализируются посещение сайтов вузов, вовлечение аудитории в вузовских каналах в соцсетях, упоминаемость университетов в научно-популярных СМИ и в целом в СМИ, а также пользователями социальных медиа. Таким образом, даётся оценка реальной работы вузов со всеми участниками образовательного процесса и партнёрами через различные каналы коммуникаций и реакции аудитории на инициированные университетами коммуникации.

