Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

8 февраля у нас в стране отмечается День российской науки. Праздник был учреждён в 1999 году и приурочен к дате основания Российской академии наук (1724 год).

Ректор ГУУ Владимир Строев:

«Сегодня российская наука находится на подъёме, чему немало способствует поддержка государством молодых учёных. Практически во всех передовых областях наблюдаются интересные открытия, патентуются изобретения, образуются новые производства. Государственный университет управления не отстаёт от этих тенденций, на недавнем Учёном совете было принято решение, в дополнение к прочим научным подразделениям в структуре ГУУ, создать Передовую инженерную школу «РосГеоТех». Мы поддерживаем наших студентов в их стремлении заниматься наукой и это даёт свои плоды, буквально на днях стало известно, что три наши команды стали резидентами «Академии инноваций». Поздравляю ребят. И поздравляю весь университет с Днём российской науки».

В этом году все праздничные мероприятия посвящены 300-летию РАН и 190-летию со дня рождения выдающегося русского учёного Дмитрия Менделеева. Во всех уголках нашей страны состоятся научные конференции и круглые столы, пройдут разнообразные фестивали, запланированы выставки, лекции, интерактивы и даже научные стендапы.

Более 1 500 ученых в День российской науки примут участие в проекте «Ученые – в школы» и прочитают лекции в школах по всей России. Учащиеся узнают о значении микроводорослей для развития биотехнологии в России, дистанционном зондировании Земли из космоса, экологических механизмах рационального природопользования, 3D-печати органов, влиянии микропластика на окружающую среду, а также познакомятся с основами правоведения и риторики.

Любой пользователь ВКонтакте может стать онлайн-слушателем лектория: прямая трансляция пройдет в сообществах «VK Праздники», «ВНауке», «VK Сообщества» или «МГУ имени М.В. Ломоносова». Трансляция начнется в 11:00 (МСК).

Одной из главных площадок страны в День науки станет павильон № 57 «Десятилетия науки и технологий» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Подробную информацию об акциях и мероприятиях можно найти на сайте наука.рф.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI