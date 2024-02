Поздравление с Днём российской науки министра науки и высшего образования России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём российской науки! Для всех нас это особый, объединяющий праздник. Выдающиеся открытия отечественных учёных и инженеров не раз задавали темп научно-технологическому прогрессу всего человечества. Мы наследники огромной интеллектуальной традиции, всемирно признанных научных школ.

Сегодня мы отмечаем 300-летие Российской академии наук. Её история – это непрерывное накопление знаний, постижение законов природы, а в XX веке – могучий промышленный рывок нашей страны и по-настоящему невероятные свершения – проникновение в самые отдалённые эпохи и уголки мира, покорение космоса и океанских глубин, погружение в тайны атома и земной коры.

Со времён основателя Академии – императора Петра Великого – отечественная наука служит надёжной опорой страны в самые трудные времена. Дмитрий Иванович Менделеев разрабатывал планы промышленного освоения Донбасса. Николай Иванович Пирогов применял свои знания, чтобы спасать жизни защитников осаждённого Севастополя, а Игорь Васильевич Курчатов создал целую отрасль энергетики и обеспечил Советскому Союзу стратегический паритет в области ядерных вооружений.

Гордость России составляют наши нобелевские лауреаты – Сеченов, Бутлеров, Кантарович, многие другие. Среди них и выдающийся химик Николай Николаевич Семёнов, с именем которого связано создание теории цепных химических реакций.

Наша наука — это, прежде всего, талантливые люди. Сотни тысяч энтузиастов своего дела – аспиранты и академики, теоретики и практики, физики и лирики. Каждый из вас хранит в душе прометеевский огонь познания, вносит свой вклад в большое и важное дело.

В поддержку вам – огромные усилия государства. Проекты в рамках Десятилетия науки и технологий, вложения средств в обновление научной инфраструктуры, новые молодёжные лаборатории и грантовые программы.

Посвятить себя науке – значит, навсегда остаться молодым. Вечно вглядываться за горизонт, не останавливаться на достигнутом, жить высокой мечтой об истине. Наука – это призвание, жизненный выбор, доступный немногим. От всей души желаю вам новых открытий, неиссякаемой энергии и творческого вдохновения!

С праздником, уважаемые коллеги!

