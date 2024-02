Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С Днем российской науки, коллеги!

В Государственном университете управления мы активно развиваем научную жизнь. За прошлый год под авторством специалистов ГУУ вышло более 3000 публикаций РИНЦ и 1036 публикаций ВАК, реализовано 53 проекта и гранта, а общий объём НИОКР составил 187,6 млн. рублей, что в 3 раза больше, чем в 2022 году. Наш университет организовал 36 конференций и форумах, принял участие в 11 крупных международных мероприятиях. Получено 17 свидетельств на государственную регистрацию программ ЭВМ и БД, 11 РИД прошли оценку и поставлены на баланс, коммерциализированы 3 базы данных.

Совсем недавно открыта Передовая инженерная школа «РосГеоТех», в рамках которой начнется реализация двух научно-образовательных проектов: «Автономные беспилотные и робототехнические инновационные системы мониторинга нефтегазовых объектов и геофизических обследований» («АБРИС») и «Разработка информационной системы для расчета параметров оборудования для добычи углеводородного сырья, применительно к конкретным условиям эксплуатации» (ИС «Недра»).

Мы активно участвуем в работе Экспертного совета по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества при Комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

В минувшем году наши молодые учёные выиграли ряд значимых конкурсов, а в университете начнут работу две молодёжные лаборатории – лаборатория реверсивного инжиниринга и лаборатория интеллектуальных систем устойчивого развития Арктики. А уже на следующей неделе начинается Зимняя научная школа, основная цель которой – развитие молодёжной науки и усиление сотрудничества между вузами.

Мы поддерживаем наших студентов и учёных в их стремлении заниматься наукой, и верим в их успех. С праздником, первый управленческий!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI