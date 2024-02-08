НИУ ВШЭ — в лидерах рейтинга вузов цифровой экономики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики заняла 2-е место в новом рейтинге вузов цифровой экономики по Москве и Санкт-Петербургу за 2023 год, уступив лишь МГТУ им. Баумана. НИУ ВШЭ обошел профильные ИТ-университеты — МФТИ (3-е место) и ИТМО (5-е место), — а также МГУ (4-е место).

«Высшая школа экономики в очередной раз подтвердила лидирующие позиции в ИТ-направлении. Наш университет уже десять лет готовит высококлассных инженеров и специалистов в компьютерных науках. Помимо этого, мы считаем, что цифровые компетенции должны быть развиты у всех студентов. В Вышке образовательный ИТ-модуль обязателен для учащихся бакалавриата независимо от направления подготовки. Сегодня нас особенно интересуют технологии искусственного интеллекта. И мы будем не просто развивать образование в этой области, а попробуем выстроить работу университета в партнерстве с искусственным интеллектом», — подчеркнул ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Рейтинг подготовлен АНО «Цифровая экономика» при поддержке Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Минцифры России. Как отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, задача рейтинга состоит в создании инструмента анализа и мотивации вузов с целью их стимулирования к более тесной кооперации с бизнесом при подготовке кадров. Предполагается, что определять лучшие ИТ-вузы будут ежегодно.

В рейтинге были оценены 304 головных вуза и рассмотрены 63 направления подготовки и специальности, связанные с ИТ-кадрами. Итоговые результаты подготовлены для двух групп вузов: вузов Москвы и Санкт-Петербурга и отдельно для вузов иных субъектов России.

Оценка вузов проводилась на основе официальной статистики по подготовке ИТ-кадров (данных мониторинга вузов со стороны Минобрнауки России) и опроса 90 респондентов, проведенного АНО «Цифровая экономика». Респондентов представляли ведущие технологические компании: крупные аккредитованные ИТ-компании, учредители АНО «Цифровая экономика», члены АПКИТ. Опрос содержал только открытые вопросы, при этом по его результатам общее количество упомянутых в ответах респондентов вузов составило 157 учебных заведений из 56 субъектов России. В итоговый рейтинг среди московских и петербургских вузов вошли 24. Итоговый рейтинг по региональным вузам включил 30 лидеров. Среди региональных вузов в топ-3 вошли Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.