НИУ ВШЭ — в лидерах рейтинга вузов цифровой экономики

Высшая школа экономики заняла 2-е место в новом рейтинге вузов цифровой экономики по Москве и Санкт-Петербургу за 2023 год, уступив лишь МГТУ им. Баумана. НИУ ВШЭ обошел профильные ИТ-университеты — МФТИ (3-е место) и ИТМО (5-е место), — а также МГУ (4-е место).

«Высшая школа экономики в очередной раз подтвердила лидирующие позиции в ИТ-направлении. Наш университет уже десять лет готовит высококлассных инженеров и специалистов в компьютерных науках. Помимо этого, мы считаем, что цифровые компетенции должны быть развиты у всех студентов. В Вышке образовательный ИТ-модуль обязателен для учащихся бакалавриата независимо от направления подготовки. Сегодня нас особенно интересуют технологии искусственного интеллекта. И мы будем не просто развивать образование в этой области, а попробуем выстроить работу университета в партнерстве с искусственным интеллектом», — подчеркнул ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Рейтинг подготовлен АНО «Цифровая экономика» при поддержке Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Минцифры России. Как отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, задача рейтинга состоит в создании инструмента анализа и мотивации вузов с целью их стимулирования к более тесной кооперации с бизнесом при подготовке кадров. Предполагается, что определять лучшие ИТ-вузы будут ежегодно. В рейтинге были оценены 304 головных вуза и рассмотрены 63 направления подготовки и специальности, связанные с ИТ-кадрами. Итоговые результаты подготовлены для двух групп вузов: вузов Москвы и Санкт-Петербурга и отдельно для вузов иных субъектов России. Оценка вузов проводилась на основе официальной статистики по подготовке ИТ-кадров (данных мониторинга вузов со стороны Минобрнауки России) и опроса 90 респондентов, проведенного АНО «Цифровая экономика». Респондентов представляли ведущие технологические компании: крупные аккредитованные ИТ-компании, учредители АНО «Цифровая экономика», члены АПКИТ. Опрос содержал только открытые вопросы, при этом по его результатам общее количество упомянутых в ответах респондентов вузов составило 157 учебных заведений из 56 субъектов России. В итоговый рейтинг среди московских и петербургских вузов вошли 24. Итоговый рейтинг по региональным вузам включил 30 лидеров. Среди региональных вузов в топ-3 вошли Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Одним из профильных подразделений по подготовке ИТ-специалистов является факультет компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ. ФКН — ведущий научный и образовательный центр в этой области в России и абсолютный лидер по количеству поступивших олимпиадников. В 2023 году на факультет поступили 93 победителя и призера Всероссийской олимпиады школьников. В 2021 году на базе факультета компьютерных наук был создан Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИУ ВШЭ. Высшая школа экономики с 2017 года занимается формированием цифровых компетенций и компетенций работы с большими данными у студентов всех образовательных программ и направлений. Проект Data Culture с 2022 года при поддержке Минобрнауки России и Минцифры России интегрирован в проект «Цифровая кафедра» программы «Приоритет-2030». НИУ ВШЭ — обладатель самого высокого гранта этой программы для обучения студентов цифровым компетенциям. Учащиеся Вышки осваивают методы и инструменты анализа больших данных для решения профессиональных задач в своей области. В независимой оценке сформированности сквозных цифровых навыков принимают участие представители ведущих российских цифровых компаний. Вышка открыта для взаимодействия с другими университетами. Образовательный ИТ-модуль университета может быть реализован не только в рамках программ двойных дипломов с НИУ ВШЭ, но и отдельно в смешанном или полностью онлайн-формате. Разработанная в Высшей школе экономики модель интеграции модулей по цифровым компетенциям в основные образовательные программы позволяет овладеть цифровыми компетенциями студентам любых направлений подготовки.

