Научная деятельность и её перспективы в ГУУ

Специально ко Дню российской науки подготовили небольшой сводный материал о научной деятельности в Государственном университете управления и о планах её дальнейшего развития.

Летом 2023 года в ГУУ был создан Центр управления инжиниринговыми проектами. За второе полугодие 2023 года научный коллектив Центра выполнил НИОКР по заказам предприятий реального сектора экономики на общую сумму 11 млн. руб. для компаний ООО «Меркатор Калуга», ООО «МИКОНТ», концерн «Тракторные Заводы» и других.

По заказу ООО «ТМХ-Инжиниринг» ведется работа по созданию сетевого студенческого конструкторского бюро (ССКБ) с привлечением технических университетов-партнеров, в рамках которого ГУУ будет интегратором и головным исполнителем проекта.

По итогам отбора 2023 года ГУУ совместно с ГГНТУ им. М.Д. Миллионщикова вошел в число победителей федерального проекта «Передовые инженерные школы». Уже с этого года на базе ГУУ в рамках ПИШ «РосГеоТех» начнется реализация двух научно-образовательных проектов:

«Автономные беспилотные и робототехнические инновационные системы мониторинга нефтегазовых объектов и геофизических обследований» («АБРИС»);

«Разработка информационной системы для расчета параметров оборудования для добычи углеводородного сырья, применительно к конкретным условиям эксплуатации» (ИС «Недра»).

В этом году в университете начнут работу две молодёжные лаборатории, получившие поддержку в ходе отбора Минобрнауки России – лаборатория реверсивного инжиниринга и лаборатория интеллектуальных систем устойчивого развития Арктики.

Кроме того, Государственный университет управления – активный участник Экспертного совета по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию. Совет определяет приоритетным вектором деятельности работу по укреплению технологического суверенитета России.

