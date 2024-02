Максим Решетников: доля Евросоюза в товарообороте России после санкций снизилась более чем в 2 раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкции против России значительно ускорили начавшиеся в последние годы процессы по смещению экономического центра мира с Запада на Восток. Доля Евросоюза в товарообороте России после санкций снизилась более чем в 2 раза – с 36% до 15%, с дружественными странами выросла в 1,7 раза – с 46% до 77%.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе международного форума «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса», который 8 февраля состоялся в Москве по инициативе РСПП.

Министр обратил внимание, что в прошлом году Россия достигла рекордных показателей взаимной торговли со странами ЕАЭС, Китаем, Индией, Египтом, ОАЭ, Бразилией, Сингапуром, Вьетнамом, Саудовской Аравией и другими. По его словам, это результат интенсивной работы по расшивке «узких мест» на автотрассах и железнодорожных путях, по развитию сухопутных пунктов пропусков и подходов к морским портам.

«Еще 2 года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину. Сейчас она в 3 раза меньше. При этом в 2 раза выросла значимость рубля», – отметил глава Минэкономразвития. Активнее всего выросло использование рубля и валют дружественных стран в торговле со странами Азии – почти в 3 раза, Карибского бассейна – более чем в 3 раза, Африки – более чем в 8 раз.

Российская экономика по-прежнему остается открытой и конкурентоспособной, подтвердил Максим Решетников, подчеркнув, что дальнейшая интеграция в мировую экономику – один из стратегических приоритетов внешнеэкономической деятельности России, обозначенный Президентом. Для его достижения Правительство обновило стратегию внешнеэкономической деятельности.

В числе основных задач министр назвал формирование общего рынка для торговли и инвестиций. «Объем рынка, который открыт для нашей страны в режиме свободной торговли товарами – 350 млн человек. Это и страны СНГ, и Сербия. Началось движение в Азию – заключили соглашение о свободной торговле с Вьетнамом. В декабре 2023 года завершили переговоры с Ираном, соглашение с которым будет способствовать дополнительному росту товарооборота и распространению преференций более чем на 95% российского экспорта. Сейчас идут переговоры с Египтом и Индонезией. В 2024 году рассчитываем завершить переговоры с ОАЭ. За счёт расширения сети зон свободной торговли с этими странами планируем охватить рынок до 700 млн человек».

С 65 странами у России действуют международные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. На данном этапе ведётся работа над документами с Индией, Саудовской Аравией, Ираком, Оманом и Конго, обновляется действующее соглашение с Китаем.

Министр напомнил о том, что с мая 2022 года действует тарифная льгота для реализации инвестпроектов. Компании, реализующие проекты в таких приоритетных отраслях, как транспорт, туризм, АПК, обрабатывающие производства, строительство, горнодобывающая промышленность, – освобождаются от ввозной таможенной пошлины на высокотехнологичное оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и материалы, которые не производятся в России, но нужны для реализации проектов. Согласно оценке экспертов, за счет реализации данной меры российский бизнес сэкономил 1 млрд руб. «В рамках проекта уже поддержано 11 инвестпроектов на 85 млрд рублей в Карелии, Республике Коми, Нижегородской, Липецкой, Псковской и Московской областях. Здесь будут реализованы проекты в металлургии, станкостроении, обрабатывающей и химической промышленности», – привёл данные министр.

В мероприятии также приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, Член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, ВРИО руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации Руслан Давыдов, а также члены Бюро Правления РСПП.

