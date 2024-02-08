Лучшие иностранные аспиранты СПбПУ получили гранты BIG PhD-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
В конце 2023 года были подведены итоги и объявлены победители конкурса Best International Grant for PhD (BIG PhD). Второй раз в Политехе прошел конкурс, который проводился при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Он проходит в рамках деятельности, связанной с трансформацией работы с иностранной аспирантурой. В конкурсе оценивалась публикационная активность специалистов. Обязательным требованием была аффилированность аспиранта с СПбПУ. В зачет конкурсных баллов учитывались статьи как в высокорейтинговых журналах SCOPUS, Web of Science, а также журналах, включенных в перечень ВАК и ядро РИНЦ. Не остались без внимания и остальные категории публикаций, включая тезисы и доклады на конференциях. Отдельные баллы конкурсантам мог принести факт наличия международных соавторов. Ведь именно от иностранных аспирантов Политехнический университет ожидает тесных научных связей и коммуникаций в международной сфере.
Конкурс BIG PhD этого года вызвал большой интерес среди аспирантов. Свои документы на рассмотрение представил 51 человек. Больше всего заявок поступило от специалистов из Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, Института машиностроения, материалов и транспорта, а также Института электроники и телекоммуникаций.
Комиссия стояла перед нелегким выбором. Все участники конкурса в той или иной мере продемонстрировали высокую вовлечённость и активность в публикационной сфере. У кого-то уже несколько рейтинговых статей, а у кого-то множество конференций и докладов, пусть и не столь высокого уровня. Очевидно, что мотивация и научный потенциал иностранных аспирантов очень велик и поддержка такой деятельности со стороны университета оказывает значительное влияние. Например, многие аспиранты не обращали внимание на необходимость привлечения зарубежных соавторов. В то же время, этот показатель остается важным критерием в международном позиционировании университета.
Победителями конкурса стали 16 иностранных студентов, набравших более 5 конкурсных баллов. Первые места с большим отрывом заняли Никита Зернов из Института биомедицинских систем и биотехнологий, Фаридоддин Шариати из Института электроники и телекоммуникаций и Ирина Поняева из Института промышленного менеджмента, экономики и торговли. Немаловажную роль в успехах победителей сыграли и их научные руководители, обучающие и фокусирующие деятельность молодых учёных.
Я хотел бы выразить свою благодарность Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого за поддержку иностранных аспирантов. Участие в конкурсе «Best International Grant for PhD» было для меня весьма обогащающим опытом. Такие конкурсы играют важную роль в повышении научного уровня аспирантов. Я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь на проведение большего количества подобных конкурсов с более широким охватом, чтобы поддержать молодых иностранных учёных, которые стремятся повысить научный уровень нашего университета и России, — прокомментировал новость о своей победе Фаридоддин Шариати.
Поздравляем победителей и надеемся, что победа в конкурсе будет мотивировать их на активную публикационную деятельность. А остальным иностранным аспирантам Политеха от всей души желаем успехов в построении своей научно-исследовательской карьеры и ждём в числе участников будущих конкурсов BIG PhD!
Победители конкурса 2033 года
- Никита Зернов — Институт биомедицинских систем и биотехнологий
- Фаридоддин Шариати — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
- Ирина Поняева — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
- Чу Ван Чунг — Институт энергетики
- Хук Тхань Банг — Институт электроники и телекоммуникаций
- Чан Ньян Хау — Институт биомедицинских систем и биотехнологий
- Нгуен Тхи Тху Зунг — Институт компьютерных наук и кибербезопасности
- Цзегээр Сайликэ — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
- Мохаммед Хайдер Джасим Мохаммед — Институт энергетики
- Али Кайс Аднан — Институт энергетики
- Гун Бовэнь — Институт энергетики
- Ван Ши — Гуманитарный институт
- Фарьял Дехкан — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
- Александр Жила — Институт электроники и телекоммуникаций
- Шэнь Юньфэн — Институт машиностроения, материалов и транспорта
- Чжан Вэньи — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли.
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