Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В конце 2023 года были подведены итоги и объявлены победители конкурса Best International Grant for PhD (BIG PhD). Второй раз в Политехе прошел конкурс, который проводился при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Он проходит в рамках деятельности, связанной с трансформацией работы с иностранной аспирантурой. В конкурсе оценивалась публикационная активность специалистов. Обязательным требованием была аффилированность аспиранта с СПбПУ. В зачет конкурсных баллов учитывались статьи как в высокорейтинговых журналах SCOPUS, Web of Science, а также журналах, включенных в перечень ВАК и ядро РИНЦ. Не остались без внимания и остальные категории публикаций, включая тезисы и доклады на конференциях. Отдельные баллы конкурсантам мог принести факт наличия международных соавторов. Ведь именно от иностранных аспирантов Политехнический университет ожидает тесных научных связей и коммуникаций в международной сфере.

Конкурс BIG PhD этого года вызвал большой интерес среди аспирантов. Свои документы на рассмотрение представил 51 человек. Больше всего заявок поступило от специалистов из Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, Института машиностроения, материалов и транспорта, а также Института электроники и телекоммуникаций.

Комиссия стояла перед нелегким выбором. Все участники конкурса в той или иной мере продемонстрировали высокую вовлечённость и активность в публикационной сфере. У кого-то уже несколько рейтинговых статей, а у кого-то множество конференций и докладов, пусть и не столь высокого уровня. Очевидно, что мотивация и научный потенциал иностранных аспирантов очень велик и поддержка такой деятельности со стороны университета оказывает значительное влияние. Например, многие аспиранты не обращали внимание на необходимость привлечения зарубежных соавторов. В то же время, этот показатель остается важным критерием в международном позиционировании университета.

Победителями конкурса стали 16 иностранных студентов, набравших более 5 конкурсных баллов. Первые места с большим отрывом заняли Никита Зернов из Института биомедицинских систем и биотехнологий, Фаридоддин Шариати из Института электроники и телекоммуникаций и Ирина Поняева из Института промышленного менеджмента, экономики и торговли. Немаловажную роль в успехах победителей сыграли и их научные руководители, обучающие и фокусирующие деятельность молодых учёных.

Я хотел бы выразить свою благодарность Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого за поддержку иностранных аспирантов. Участие в конкурсе «Best International Grant for PhD» было для меня весьма обогащающим опытом. Такие конкурсы играют важную роль в повышении научного уровня аспирантов. Я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь на проведение большего количества подобных конкурсов с более широким охватом, чтобы поддержать молодых иностранных учёных, которые стремятся повысить научный уровень нашего университета и России , — прокомментировал новость о своей победе Фаридоддин Шариати.

Поздравляем победителей и надеемся, что победа в конкурсе будет мотивировать их на активную публикационную деятельность. А остальным иностранным аспирантам Политеха от всей души желаем успехов в построении своей научно-исследовательской карьеры и ждём в числе участников будущих конкурсов BIG PhD!

Победители конкурса 2033 года

Никита Зернов — Институт биомедицинских систем и биотехнологий

Фаридоддин Шариати — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли

Ирина Поняева — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли

Чу Ван Чунг — Институт энергетики

Хук Тхань Банг — Институт электроники и телекоммуникаций

Чан Ньян Хау — Институт биомедицинских систем и биотехнологий

Нгуен Тхи Тху Зунг — Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Цзегээр Сайликэ — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли

Мохаммед Хайдер Джасим Мохаммед — Институт энергетики

Али Кайс Аднан — Институт энергетики

Гун Бовэнь — Институт энергетики

Ван Ши — Гуманитарный институт

Фарьял Дехкан — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли

Александр Жила — Институт электроники и телекоммуникаций

Шэнь Юньфэн — Институт машиностроения, материалов и транспорта

Чжан Вэньи — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI