Институт биомедицинских систем и биотехнологий разработал уникальную программу специалитета

Сотрудники Высшей школы биомедицинских систем и биотехнологий ИБСиБ создали программу специалитета «Биоинженерия и биоинформатика» как ответ на современные вызовы в развитии высшего биоинженерного образования. Программа учитывает современные тенденции: высокотехнологичное здравоохранение, технологии сбережения здоровья и переход к персонализированной медицине.

Уникальность направления «Биоинженерия и биоинформатика» состоит в том, что студенты получают полный объём знаний из биологических, биоинформатических и смежных научных сфер, а также изучают предметы и практики организационно-управленческого типа.

Тенденция развития биологизированных направлений в технических вузах — это общемировой тренд. В Политехе уже несколько лет существует клуб биоинженеров, который создали студенты и сотрудники ИБСиБ. На встречах ведущие учёные страны обсуждают реальные научные вопросы: создание искусственной сетчатки, разработку новых вакцин, современные цифровые технологии в медико-биологических системах.

Для реализации подобных исследований недостаточно владеть методами лабораторной практики, необходимы навыки моделирования биологической структуры in silico (симуляция эксперимента), создание новых алгоритмов и программ обработки больших объёмов биологических данных.

Направление “Биоинженерия и биоинформатика” — первый в России специалитет в инженерном вузе, который готовит настоящих инженеров в области разработки и применения молекулярно-биологических и генетических технологий. Именно политехники смогут соединить, казалось бы, несовместимые системы мышления. Кроме того, в современном представлении специалитет не может рассматриваться только, как площадка для подготовки утилитарных специалистов. Только профессионал с непрерывным, глубоким и всесторонним образованием способен определять вектор развития научной мысли, в полной мере управлять коллективами, создавать новые методы и алгоритмы, проектировать биологические молекулы, моделировать метаболические пути, а также плодотворно работать в фундаментальной науке , — поделился руководитель образовательной программы, доцент ИБСиБ Денис Богомаз.

Стоит отметить, что в СПбПУ сохранены сильные традиции в области молекулярно-биологического образования. На кафедре биофизики, созданной в Политехе еще в 1966 году Б. П. Константиновым и С. Е. Бреслером на заре генно-инженерной революции, проходили передовые исследования в областях генной инженерии, квантовой биохимии, биофизики клетки и структурной организации белков.

Подробнее о программе можно узнать на специальном всероссийском вебинаре, который пройдет 8 февраля в день российской науки в Точке кипения Политех.

Во время трансляции зрители смогут задать вопросы преподавателям и руководителю программы «Биоинженерия и биоинформатика».

С программой специалитета можно ознакомиться на сайте , а также в соцсетях института .

