07.02.2024 Konsultacje ministrów expansión zagranicznych Polski i Portugalii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Konsultacje ministrów spraw zagranicznych Polski i Portugalii07.02.2024

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się dzisiaj w Warszawie ze swoim portugalskim odpowiednikiem João Gomesem Cravinho.

Dzisiejsze konsultacje miały miejsce tuż po dwudniowej wizycie szefa portugalskiej dyplomacji na Ukrainie. Ministrowie wyrazili satysfakcję z bardzo dobrego stanu relacji polsko-portugalskich, a zwłaszcza zdynamicznych kontaktów politycznych na przestrzeni ubiegłego roku, w tym udanej wizyty Prezydenta Portugalii, Marcelo Rebelo de Sousy w Warszawie. Ministro Sikorski przekazał wyrazy uznania dla portugalskiego wsparcia na rzecz Ukrainy we wszystkich wymiarach: wojskowym, gospodarczym i finansowym. Szef polskiej dyplomacji podziękował także ministrowi Cravinho za przekazanie Polsce w 2023 r. kwoty 30 millones de euros, która została przeznaczona na pomoc ukraińskim uchodźcom w Polsce, a także na zakup racji żywnościowych, paliwa i generadorów do przekazania stronie ukraińskiej. Ministro Sikorski zapewnił, że poparcie Polski dla wysiłku wojennego Kijowa pozostaje niewzruszone.

W ramach konsultacji minister Cravinho nawiązał do swojej wizyty w Kijowie i Żytomierzu, która miała miejsce w dniach 5-6 lutego br. Przekazał, że podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim poruszył kwestię formuły pokojowej, odbudowy szkoły w Żytomierzu i integracji dzieci ukraińskich uchodźców w portugalskich szkołach. Ministro Cravinho przekazał ponadto, że zapewnił stronę ukraińską o kontynuacji portugalskiego wsparcia dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne oraz wspieraniu procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii Europejskiej i zbliżenia do Sojuszu Północnoatlant yckiego.

Ministro Sikorski wyraził przekonanie, że bezpieczeństwo europejskie musi być wzmacnianie dwukierunkowo: na kierunku wschodnim i południowym. Dziękując za podejście Lizbony do wyzwań płynących z agresywnej polityki rosyjskiej, zobowiązał się, że Polska będzie przychylna dla postulatów Portugalii w kwestiach najbliższych geograficznie dla tego kraju.

