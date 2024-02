Финансовые новости: Число жалоб на мисселинг в 2023 году сократилось в два раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В 2023 году Банк России получил 325,3 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. Это на 7,7% меньше, чем в 2022 году, в том числе за счет сокращения жалоб, связанных с санкционными тематиками.

Из тенденций прошлого года можно отметить поступление массовых шаблонных запросов о проверке коэффициента бонус-малус — показателя безаварийного вождения. Однако такие обращения формировались не самими водителями, а посредниками за плату, хотя граждане в случае необходимости могут сделать это самостоятельно и бесплатно. Благодаря комплексу мер, принятых Банком России и страховыми компаниями, в IV квартале число таких жалоб снизилось на 43% по сравнению с I кварталом. В целом без учета шаблонных запросов жалобы, связанные с деятельностью страховщиков, сократились на 19,3%. Также массовые шаблонные претензии поступали от клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Они поверили обещаниям псевдоэкспертов, которые предлагали уменьшить размер долга. Заявители просили регулятора провести проверку договоров займов на наличие скрытых переплат, навязанных страховок и дополнительных услуг, которые не находили своего подтверждения. Если не считать такие обращения и жалобы на оформление мошенниками займов на чужое имя, то на МФО стали жаловаться реже (на 3%). Банк России рассчитывает, что решить проблему с мошенническими займами поможет закон о самозапрете на оформление кредитов и займов, готовящийся ко второму чтению. Значительно уменьшилось число «санкционных» жалоб на банки — в 7,3 раза. В целом количество жалоб на банки сократилось на 5,7%, при этом на потребительское кредитование граждане жаловались реже на 8,6%, на ипотечное — на 17,2%. Это стало результатом работы поведенческого надзора Банка России и постепенного роста клиентоориентированности лидеров рынка. Вместе с тем участились жалобы на мошенничество с помощью социальной инженерии. Для противодействия мошенникам в законодательство были внесены изменения, которые вступят в силу летом этого года. Общее количество жалоб в адрес участников рынка ценных бумаг уменьшилось в 3,3 раза также за счет снижения санкционных жалоб. Однако к концу года Банк России зафиксировал всплеск обращений в связи с введением санкций против ПАО «СПБ Биржа» и последующей приостановкой торгов иностранными ценными бумагами. Важно отметить, что в 2 раза реже стали жаловаться на мисселинг (уменьшение с 4,6 тыс. до 2,3 тыс.). На фоне массовых контрольных мероприятий регулятора значительно сократилось число некорректных продаж под видом вкладов инвестиционных продуктов, полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (на 47,8 и 42,6% соответственно). Фото на превью: Black Salmon / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI