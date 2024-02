Финансовые новости: Банк России составил портрет пострадавшего от кибермошенников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В 2023 году жертвой мошенников чаще всего становилась работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающая в городе.

Портрет жертвы Банк России составил по результатам опроса, участие в котором приняли более 395 тыс. человек. Если в 2022 году перевес в сторону мужчин был незначительным (0,8 п.п.), то в 2023 году доля женщин среди пострадавших от кибермошенников оказалась существенно (на 11 п.п.) выше доли мужчин и составила 55,5%. В прошлом году стало больше людей, которые столкнулись с киберпреступниками, при этом пострадал каждый десятый. Как правило, сумма потери была менее 20 тыс. рублей. Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги. Примерно треть пострадавших от мошеннических действий по факту хищения денег обращались с заявлением в свой банк. Из ответов респондентов следует, что наиболее распространенной формой обмана остается телефонное мошенничество (звонок и СМС-сообщение). При этом увеличилось число мошеннических случаев с использованием мессенджеров. Банк России также определил степень удовлетворенности населения безопасностью банковских услуг, которая составила 66,9%. Фото на превью: New Africa / Shutterstock / Fotodom

