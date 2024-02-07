Финансовые новости: Банк России оценил влияние климатических рисков на банки и крупнейшие компании РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Результаты стресс-тестирования показали, что банкам следует наладить управление климатическими рисками в соответствии с рекомендациями регулятора, в том числе помогать клиентам из «коричневых» секторов экономики перестроить свои бизнес-модели в условиях энергоперехода и диверсифицировать собственный кредитный портфель.
При отсутствии проактивной адаптации к энергопереходу финансовое состояние трети рассмотренных компаний реального сектора ухудшается на горизонте
Банк России продолжит оценивать возможные последствия от реализации переходных климатических рисков. В том числе в 2024 году планируется:
— провести стресс-тестирование климатических рисков с учетом собственных оценок крупнейших финансовых и нефинансовых компаний и профильных ведомств;
— запустить регулярный опрос банков и других финансовых компаний о подверженности климатическим рискам и управлению ими.
Фото на превью: Triff / Shutterstock / Fotodom
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