Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Результаты стресс-тестирования показали, что банкам следует наладить управление климатическими рисками в соответствии с рекомендациями регулятора, в том числе помогать клиентам из «коричневых» секторов экономики перестроить свои бизнес-модели в условиях энергоперехода и диверсифицировать собственный кредитный портфель.

При отсутствии проактивной адаптации к энергопереходу финансовое состояние трети рассмотренных компаний реального сектора ухудшается на горизонте 2030–2040 годов. Банки могут столкнуться с существенными потерями, если не изменится структура их кредитного портфеля. В частности, достаточность капитала Н1.0 в целом по сектору может снизиться на 0,7–3,0 п.п. в зависимости от сценария. Банк России продолжит оценивать возможные последствия от реализации переходных климатических рисков. В том числе в 2024 году планируется: — провести стресс-тестирование климатических рисков с учетом собственных оценок крупнейших финансовых и нефинансовых компаний и профильных ведомств; — запустить регулярный опрос банков и других финансовых компаний о подверженности климатическим рискам и управлению ими. Фото на превью: Triff / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI