Студенческое научное общество ИПМЭиТ стало лучшим на Северо-Западе

В 2023-2024 учебном году Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в СЗФО второй раз организовал Межрегиональный конкурс студенческих научных обществ образовательных организаций высшего образования Северо-Западного федерального округа.

Студенческое научное общество Института промышленного менеджмента, экономики и торговли приняло участие в конкурсе как СНО подразделения СПбПУ. Общество представляли ассистент Высшей инженерно-экономической школы, председатель СНО ИПМЭиТ Виктория Бразовская, ассистент Высшей школы административного управления, аспирант, заместитель председателя Григорий Кулькаев и студентка 4 курса Высшей школы сервиса и торговли, заместитель председателя Маргарита Янчевская.

Конкурс состоял из двух этапов.

Заочный, в рамках которого формировалась заявка, включающая отчет о деятельности СНО, лучшие практики, мероприятия и программу развития СНО на ближайший год.

Очный, который проходил в формате защиты конкурсных заявок командами, допущенными после заочного этапа.

Организаторы получили заявки от 35 вузов. В итоге студенческое научное общество ИПМЭиТ завоевало первое место в номинации «Лучше СНО вуза в определенной области знаний». Экспертная комиссия высоко оценила деятельность общества, в том числе стремление к развитию кадрового потенциала университета.

Подготовку к конкурсу мы начали заранее — необходимо было актуализировать информацию о составе нашего общества и участии ребят в научной деятельности. Сама заявка писалась легко: когда развиваешь СНО с его зарождения, занимаешься любимым делом, получаешь положительные эмоции от студентов, направления развития и планы появляются сами собой , — отметила председатель СНО ИПМЭиТ Виктория Бразовская.

31 января на заседании Президиума Совета ректоров вузов СЗФО состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурса. Команда политехников получила диплом, памятные подарки и денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Нам было очень интересно принять участие в конкурсе СНО. Для нас ценно, что в данном конкурсе есть номинация для подразделений вузов, где мы смогли представить результаты работы , — поделились эмоциями Маргарита Янчевская и Григорий Кулькаев.

