РИАМО: Евгений Смирнов о прекращении китайским банком Chouzhou Commercial расчетов с Россией

Источник: РИАМО

Прекращение расчетов за российский импорт китайским банком Chouzhou Commercial, безусловно, приведет к сбоям в торговле, но они будут временными, поскольку отказ от одного банка еще мало что означает в условиях возросшего российско-китайского товарооборота, сообщил РИАМО д. э. н., профессор, и. о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.

По его словам, политика санкций в отношении третьих стран, которые помогают России поддерживать импорт необходимых товаров и услуг, привела к тому, что и китайские банки начинают испытывать давление со стороны Запада за осуществление расчетных внешнеторговых операций с РФ.

Однако это лишний раз показывает, что для осуществления таких операций в будущем потребуются более надежные схемы, которые по мере развития российско-китайской внешней торговли будут становиться более совершенными. Санкции западных стран стали учитываться в организации торговли между Россией и Китаем еще с 2014 года. В последние 2 года переход во взаимных расчетах на юани и рубли, а также отход от использования системы SWIFT стали важными шагами для ухода от санкций, отметил Смирнов.

Что касается прекращения расчетных операций за российский импорт китайским банком, то, безусловно, оно приводит к сбоям в торговле, но эти сбои будут временными, поскольку отказ в расчетах за российский импорт от одного банка еще мало что означает – слишком большим является российско-китайский товарооборот, возросший в 2023 году на рекордные 26%, до 240 млрд долларов, заявил эксперт.

И Россия, и Китай намерены увеличивать взаимный товарооборот, который, видимо, превысит в 2024 году 300 млрд долларов. Поэтому обе страны будут стремиться нейтрализовать те конъюнктурные ограничения, которое возникли сегодня в связи с приостановкой расчетов китайским банком.

«Вряд ли нынешняя незначительная задержка поставок китайских товаров способна отразиться на российском рынке, поскольку по всем основным категориям в России были сформированы большие запасы китайских товаров, включая, например, такие значимые позиции, как автомобили и электроника. Аналогично вряд ли пострадает, например, курс российского рубля по отношению к доллару и другим резервным валютам, поскольку расчеты между РФ и КНР уже осуществляются преимущественно в национальных валютах», – заключил Смирнов.

