Резиденты «Тавриды» покажут шоу «Навстречу Всемирному фестивалю молодёжи» на ВДНХ

10 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ арт-кластер «Таврида» представит шоу «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи – 2024», в котором зрители погрузятся в атмосферу русских сказок и символов.

В шоу выступят резиденты арт-кластера «Таврида»: Natali Ka, Группа «Снимки», Таня Гайворонская, Айван, RL, Дадаша, BEGIDOV, теона обломова, PEGAS, ANOPRIEV, MANTULINY, RACOONA, Аюб Суан, K.KRASH.

Хэдлайнеры программы: Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA и Анет Сай.

Артисты с помощью образов и символов русских народных сказок расскажут зрителям о ключевых и знаковых моментах в жизни: о любви к семье, Родине и искусству. Благодаря заданной теме будут раскрыты смыслы будущего Всемирного фестиваля молодежи: ответственность за судьбы мира, многонациональное единство, мир возможностей для каждого, сохранение семьи и традиционных ценностей.

Также на сцене появится и сам талисман предстоящего Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка, который принесет с собой апельсиновый «снегопад». В финале прозвучит официальная песня Фестиваля «Мы здесь».

Шоу состоится 10 февраля 2024 года в 17:30 (сбор гостей в 17:00) на главной уличной сцене Выставки возле павильона № 1.

Вход бесплатный. Регистрация по ссылке: https://vk.cc/cufPbh

