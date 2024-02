Построй свою карьеру на Дальнем Востоке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Объявлен отбор на III поток программы подготовки кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока «Муравьев- Амурский 2030».

Обучение бесплатное при условии последующего трудоустройства на государственную службу в регионы Дальнего Востока.

Годовая образовательная программа состоит из 8 модулей, с погружением в работу госструктур и регионов ДФО, направленных на получение как фундаментальных знаний в сфере госуправления, истории, востоковедения, так и прикладных инструментов решения государственных задач.

Особая роль на программе отведена наставникам. Сопровождают курсантов Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО, руководители Минвостокразвития России, АО «КРДВ», ФАНУ «Востокгосплан», 11 губернаторов ДФО и ректор дальневосточных вузов.

По итогам выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке Школы управления Сколково и вузов-партнеров, а также войдут в резерв госслужащих.

Узнать подробности и отправить заявку на участие в программе можно до 15 марта 2024 года на сайте https://муравьевамурский-2030.рф/

Программу реализуют Минвостокразвития России совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» в партнёрстве со Школой управления Сколково, ИСАА МГУ и ДВФУ.

