Поможем университету в борьбе с коррупцией

В Государственном университете управления появилась должность ведущего специалиста в сфере предупреждения коррупции.

Любой желающий (сотрудник, студент, преподаватель нашего университета) может сообщить о фактах совершения незаконных действий коррупционной направленности работниками, или обучающимися напрямую ведущему специалисту в сфере предупреждения коррупции Отдела кадров Казакову Юрию Васильевичу, либо направить сообщение любым удобным способом, по телефону или по электронной почте.

Контактное лицо: ведущий специалист в сфере предупреждения коррупции Казаков Юрий Васильевич (кабинет ГУ-230).

Телефоны для связи +7(495) 371-11-01, +7(495) 377-77-88, доб. 24-67.

Адреса электронной почты: yuv_kazakov@guu.ru или anticor@guu.ru

Напомним также, что в ГУУ имеется «Ящик доверия» для письменных обращений граждан о фактах коррупции, находящийся в холле 1 этажа Учебного корпуса ГУУ.

