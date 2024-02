Политех укрепляет сотрудничество с университетом Цинхуа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политехнический университет посетила делегация из ведущего мирового университета Китая — университета Цинхуа , стратегического партнёра СПбПУ. История сотрудничества двух вузов началась еще в 1950 годах, когда первые специалисты из Китая приехали учиться в Ленинград. Соглашение о партнерстве ЛПИ и университета Цинхуа, заключенное в 1987 году, стало одним из первых полномасштабных договоров между университетами СССР и Китая. Вузы стали ведущими в своих странах и немаловажную роль в этом сыграли тесные связи научных групп и постоянная поддержка руководства в реализации множества совместных научно-образовательных проектов.

Группа магистров и аспирантов, посетившая СПбПУ, представляет широкий спектр направлений обучения в университете Цинхуа — аэрокосмические исследования, IT, ряд инженерных направлений, науки о Земле и науки о жизни, биомедицину, социологию и менеджмент. Делегацию возглавил профессор школы марксизма Ван Чуаньли и заместитель декана национального высшего колледжа инженеров профессор Ван Женьмо.

Одним из важнейших компонентов сотрудничества наших университетов была и остается академическая мобильность. Практика ознакомительных визитов студентов университета Цинхуа развивалась на протяжении многих лет и возобновилась с новой силой после пандемии. Посещение ключевых лабораторий Политеха и знакомство с кампусом СПбПУ входит в программы подготовки лучших студентов китайского университета.

В ходе визита студенты познакомились с достижениями СПбПУ в области информационных технологий и научно-исследовательскими проектами, реализуемыми с помощью суперкомпьютера Политеха. В лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» ПИШ СПбПУ гостям представили две учебно-демонстрационные системы на основе VR-технологий: VR-лаборатория для обучения работе с газоперекачивающими агрегатами компрессорных станций и виртуальные стенды для лабораторных работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Интерактивные VR-приложения созданы в рамках программы повышения качества образования и подготовки кадров, которую реализует СПбПУ совместно с ПАО «Газпром».

И. о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская приветствовала делегацию, подчеркнув главную миссию СПбПУ: Основной стратегической целью нашего университета является закрытие кадрового дефицита инженеров-исследователей как в нашей стране, так и в дружественных России государствах. Наш масштаб и спектр направлений подготовки так велик, что Политехнический университет закрывает 6,5% этого дефицита в стране. В этом наши университеты похожи, поскольку университет Цинхуа также выступает лидером в подготовке и формировании инженерной элиты страны .

Мария Врублевская рассказала делегации из Китая о перспективных направлениях развития нашего вуза и потенциале, который можно использовать в будущем для расширения сфер сотрудничества. В первую очередь речь идёт о подготовке инженеров высокого уровня для решения прорывных задач промышленности и национального развития. Профессор Ван Женьмо в своей презентации представил новый подход университета Цинхуа к работе с талантливой молодежью и рассказал о недавно созданной структуре — Национальном высшем колледже инженеров.

Радует то, что наше сотрудничество развивается одновременно и в академической мобильности, и во многих образовательных сферах, например, Летних школах, а также и в науке. Есть примеры успешных совместных исследовательских проектов в электронике, аэрокосмической сфере, энергетике, техносферной безопасности. Нельзя не отметить и очень важные гуманитарные направления, например, проект “Востоковедение в России”, куда вовлечены наши два университета, а также институты РАН и Китайская академия наук. Любые партнерские инициативы всегда поддерживаются обоими университетами , — отметила начальник отдела международного межвузовского сотрудничества Екатерина Беляевская.

Ван Чуаньли поблагодарил за теплый прием: Политехнический университет и университет Цинхуа имеют долгую и плодотворную историю сотрудничества. Наши великие ученые были выпускниками вашего университета, например, академик Ни Вейдоу. И именно совместное взаимодействие, научные проекты, академическая мобильность делает наши вузы одними из лидирующих в своих странах, а не наоборот. В 50 годах прошлого века много российских специалистов работало в Китае и, в частности, в Цинхуа. И мы бы хотели продолжить эту традицию .

Ван Чуаньли надеется на расширение и развитие перспективного и долгосрочного сотрудничества в новых образовательных и научно-исследовательских проектах. Он поздравил политехников с наступающим Китайским Новым годом. Вузы усилят студенческие обмены, культурное и гуманитарное сотрудничество между нашими университетами. Коллеги подчеркнули важность академических обменов и договорились продолжать такие ознакомительные визиты.

