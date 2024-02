Поздравление ректора СПбПУ, академика РАН Андрей Рудского с Днём российской науки

Source: MIL-OSI Russian Language News

День российской науки в 2024 году имеет особый смысл. Мы знаем, что этот праздник установлен президентским указом в 1999 году в честь 275-летия основания Академии наук. С тех пор все российские учёные отмечают 8 февраля свой профессиональный праздник.

Прошло четверть века, и вот Российской академии наук исполнилось уже 300 лет! И поздравляя сегодня тех, кто вносит вклад в развитие науки, — академиков, научных работников, профессоров, аспирантов и студентов — я хочу особо подчеркнуть: мы все — «птенцы гнезда Петрова», той самой основанной три столетия назад великим императором и преобразователем России Санкт-Петербургской Академии наук и художеств.

И ещё одним юбилеем ознаменован День российской науки в этом году, — 8 февраля исполнилось 190 лет со дня рождения выдающегося учёного и одного из основателей Политеха Дмитрия Ивановича Менделеева.

Сегодня, подобно человеку энциклопедического ума Менделееву, политехники ведут исследования в самых разных областях: от цифровых технологий и энергетики до машиностроения и биомедицины, от юриспруденции и менеджмента до материаловедения и кибербезопасности. Разработки наших учёных внедряются в производство, а результаты, полученные в научных лабораториях вуза, воплощаются в инновационные проекты.

Дорогие друзья, коллеги! Поздравляю вас с Днём российской науки! Спасибо за ваш труд, изыскательский талант, способность творчески мыслить и находить решения. Желаю вам, чтобы вы были счастливы в своей профессиональной деятельности, были успешны, добивались результатов, а высшей наградой пусть для вас будет осознание того, что вы служите прогрессу и меняете жизнь человечества к лучшему.

