«Оставил частицу души». В Политехе почтили память Юрия Сергеевича Васильева

6 февраля, на сороковой день ухода из жизни научного руководителя СПбПУ, академика РАН Юрия Сергеевича Васильева, в Политехе собрались его друзья, коллеги и родные, чтобы почтить память дорогого человека.

В зале «Семёнов» была организована выставка книг и наград Юрия Сергеевича, а те, кто пришёл на встречу, вспоминали самые яркие моменты общения с ним, рассказывали, каким он был и какой след оставил в их жизни.

Первым взял слова ректор СПбПУ Андрей Рудской. Он поприветствовал вдову Юрия Сергеевича Лидию Николаевну Васильеву и поблагодарил за поддержку мужа на протяжении долгой совместной жизни.

«Юрий Сергеевич курировал меня, ещё когда я был студентом, и с тех пор мы шли по жизни рядом, — поделился Андрей Иванович. — И казалось, что так будет всегда. Благодарю Бога за то, что он дал нам счастье столько лет работать с этим солнечным человеком, который до последних дней сохранил абсолютную ясность ума. У него были тысячи друзей не только в нашем университете, это говорило о широте его души, о глубокой внутренней порядочности, интеллигентности. Сегодня мы вспоминаем человека, который служил России всю жизнь, почти век. Дай Бог, чтобы мы могли отдать Отечеству хотя бы часть того, что отдал мой любимый, уважаемый наставник».

Ученик Ю. С. Васильева, директор Научно-образовательного центра СПбПУ «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе» Виктор Елистратов напомнил, что Юрий Сергеевич подготовил более 60 кандидатов наук, был консультантом докторских диссертаций.

«Будучи ректором, Юрий Сергеевич каждую неделю приходил к нам в лабораторию, собирал аспирантов и выяснял, кто что делает, какие есть проблемы, старался вникнуть в интересы каждого, — рассказал Виктор Васильевич. — Причём, никогда не навязывал своего мнения, а мягко и деликатно интересовался, какая нужна помощь в подготовке диссертации. Но жёстко спрашивал, если не выполнялся аспирантский план или нарушался срок защиты. Конечно, мы сохраним память о нашем учителе, всегда будем чтить его, продвигать его идеи и исследования».

Юрий Сергеевич Васильев 20 лет возглавлял вуз, в том числе в сложный период начала постсоветской эпохи. Несмотря на события, которые потрясли нашу страну в девяностые годы прошлого века, Юрий Сергеевич делал всё, чтобы Политех развивался: налаживал международные связи, строил учебные корпуса, открыл филиалы в разных городах. Директором Псковского филиала, а потом ректором Псковского государственного политехнического института, был выпускник Политеха Сергей Вертешев. На встрече он передал семье Юрия Сергеевича письмо председателя Псковской городской думы с выражением соболезнования.

«У жителей Псковской области сложилось особенное отношение к Юрию Сергеевичу, — рассказал Сергей Михайлович. — Он часто бывал в Пскове, внимательно смотрел, как складывалась ситуация, ему нравились люди. А они отмечали его простоту, то, что он интересный, содержательный человек. Всегда спрашивали, когда он приедет снова. В памяти псковских политехников Юрий Сергеевич навсегда останется мудрым, добрым руководителем и наставником, который относился к нам по-отечески и очень доброжелательно».

Ведущий мероприятия, директор Дома учёных в Лесном Сергей Прохоров добавил, что соболезнования в связи с кончиной Ю. С. Васильева поступили от Президента РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, партии «Единая Россия», губернатора и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, комитета по науке и высшей школе города, Госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и лично от многих академиков, а также от разных высших учебных заведений страны.

Своими воспоминаниями поделилась ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института Елена Калинина: Кажется, совсем недавно в этом зале мы праздновали 90-летие Юрия Сергеевича. Я, наверное, одна из немногих, кто последним его видел, мы встретились 26 декабря. А познакомились очень давно, когда Юрий Сергеевич был секретарём парткома Ленинградского политеха, а я — секретарём горкома комсомола. В сложные моменты я знала, что всегда можно обратиться к Юрию Сергеевичу, его мудрость и опыт помогали принимать правильное решение. Его жизненным кредо была помощь людям, наверное, каждый из нас с этим его качеством знаком. Юрий Сергеевич умел гармонизировать отношения, он всегда хотел всех познакомить. И очень хорошо, что около Юрия Сергеевича были замечательные женщины — жена Лидия Николаевна, дочь Екатерина Юрьевна .

Дочь Юрия Сергеевича Екатерина Васильева поблагодарила всех, кто пришёл почтить память её отца, за помощь, поддержку и внимание.

«Трудно подобрать такие слова, которыми можно было бы выразить горечь нашей утраты, — сказала Екатерина Юрьевна. — Трудно поверить, что мы говорим про моего отца в прошедшем времени. Он всегда в нашей памяти, сердцах и мыслях — такой жизнерадостный, умеющий везде создать атмосферу доброжелательности. Он был настолько добр, что иногда мне казалось, что он любит не только близких, но и всё человечество. Дома он был очень неприхотлив, никогда ничего не требовал, был всем доволен. Главным его увлечением были книги. Он очень много читал — газеты, журналы, художественную и научную литературу, книги по истории, геополитике, которой увлекался. Его библиотека насчитывает не одну тысячу томов. До последнего дня он интересовался делами Политеха и Академии наук. Когда слышал хорошие новости, это было полезнее, чем лекарство. За свою долгую жизнь он сумел создать уникальную общность людей, я бы назвала это братством. И каждому человеку из этого братства он оставил частичку души».

Память Юрия Сергеевича Васильева будет увековечена в истории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

